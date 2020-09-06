Турция осудила решение Косово открыть посольство в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в пятницу, что Сербия переместит свое посольство в Иерусалим к июлю 2021 года, а до того времени откроет там свое представительство, став первой европейской страной, открывшей посольство в Иерусалиме.