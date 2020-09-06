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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Путин заявил о постепенном возвращении привычной жизни после пандемии

Пандемия коронавируса не изменила жизнь кардинально, постепенно все вернется на свои круги, заявил президент России Владимир Путин.В источнике
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Коммерсантъ

Путин заявил о постепенном возвращении привычной жизни после пандемии

Коммерсантъ09:01
Российская газета

Путин рассказал о влиянии пандемии на развитие технологий

Российская газета07:52
РИА Новости

Путин рассказал, как пандемия повлияла на жизнь россиян

РИА Новости07:20
ТАСС

Путин: интернет-компании России в период пандемии справились с ростом нагрузки на 80%

ТАСС07:42
РЕН ТВ

Путин отметил возросший на 80% интернет-трафик в РФ во время пандемии

РЕН ТВ07:21
Известия

Путин заявил о постепенном возвращении привычной жизни после пандемии

Известия07:46
Вести.Ru

Пандемия подтолкнула развитие технологий, считает Путин

Вести.Ru06:45

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Ведомости09:21
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Турция осудила решение Косово открыть посольство в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в пятницу, что Сербия переместит свое посольство в Иерусалим к июлю 2021 года, а до того времени откроет там свое представительство, став первой европейской страной, открывшей посольство в Иерусалиме.
РИА Новости09:37
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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Двигатели для российских Су-27 названы одними из лучших в мире

Турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-31Ф для российских истребителей Су-27 в режиме форсажа может развить максимальную тягу 122,5 кН. А вот двигатель АЛ-41Ф1С истребителя Су-35 имеет управляемый вектор тяги и способен развивать ее до 142,2 кН.
Народные новости11:00
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Киркоров и Брежнева выступят на свадьбе внучки олигарха в Челябинске

На празднике выступят певец Филипп Киркоров, певица Вера Брежнева, юморист Семён Слепаков, а также телеведущая Первого канала Алла Михеева и блогер Наталья Краснова, которые будут ведущими свадьбы.
News.ruвчера в 03:21
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В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufa4 сентября в 04:56
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Эксперт призвала подкрепить уроки ОБЖ в России практическими занятиями

Специалист предложила убрать ОБЖ из обучающей программы или приглашать на уроки сотрудников различных экстренных служб, которые учили бы школьников правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
МедиаПоток06:57
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