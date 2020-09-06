Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в пятницу, что Сербия переместит свое посольство в Иерусалим к июлю 2021 года, а до того времени откроет там свое представительство, став первой европейской страной, открывшей посольство в Иерусалиме.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
Турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-31Ф для российских истребителей Су-27 в режиме форсажа может развить максимальную тягу 122,5 кН. А вот двигатель АЛ-41Ф1С истребителя Су-35 имеет управляемый вектор тяги и способен развивать ее до 142,2 кН.
Американские исследователи из Дартмутского колледжа и эксперты Национального бюро экономических исследований выяснили, что особые сложности и трудности человек начинает испытывать в возрасте 47-48 лет.
Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.