Экономика

iReactoriReactorПутин заявил о позитивной экономической динамике в России

Президент России Владимир Путин заявил о сохранении в стране позитивной экономической динамики во время форума «Россия зовет!»
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В России сохраняется позитивная экономическая динамика — Путин

REGNUM05:48

Путин отметил положительную экономическую динамику в России

РЕН ТВ06:15

Путин заявил о сохранении в России позитивной экономической динамики

Народные новости05:52

Путин заявил о позитивной экономической динамике в России

iReactor05:49

Позитивная экономическая динамика сохраняется в РФ, заявил Путин

Политическая Экспертиза06:00

Путин констатировал положительную экономическую динамику в России

ПолитРоссия06:22
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Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Музыка

София Ротару вернулась в Москву и выступит на новогоднем концерте

Знаменитая певица София Ротару порадует поклонников своим выступлением в новогодние праздники в России.
Московский Комсомолец 18 ноября в 02:33
Общество

Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей

Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав.
Lenta.ru 06:06
Общество

Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян

Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы "пока весьма скромные".
Интерфакс 06:04
Армия и оружие

Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3

Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 09:15
Космос

Радиотелескоп обнаружил десятки мертвых звезд в центре Млечного Пути

Австралийские астрофизики построили новое радиочастотное изображение нашей Галактики и обнаружили в ее центре остатки 27 массивных звезд, взорвавшихся тысячи лет назад.
РИА Новости 05:02
Футбол

Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино

Газета.Ru 07:03
Здоровье

Названа группа крови, неуязвимая перед раком

Исследователи из медицинского факультета Каролинского института, расположенного в Швеции, определили группу крови, которая более других уязвима перед развитием рака.
Московский Комсомолец 18 ноября в 23:22
Общество

В России согласована схема продажи красивых госномеров

REGNUM вчера в 02:29
Политика

В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 05:41
Наука

На плато Наска нашли 143 геоглифа

Японские исследователи нашли на плато Наска 143 ранее неизвестных геоглифа, сообщается в пресс-релизе университета Ямагата.
N+1 18 ноября в 11:19
Футбол

Моуринью прокомментировал свое назначение в «Тоттенхэм»

Bookmaker-ratings.ru 03:44
Гаджеты

Новый фитнес-браслет от Xiaomi оказался бюджетной версией Mi Band 3i

Речь идет о более дешевом варианте фитнес-браслета Xiaomi. Что касается Mi Band 4, производитель оснастил его цветным экраном AMOLED.
iReactor вчера в 12:35
Армия и оружие

СК возбудил три уголовных дела по фактам обстрелов ВСУ Донбасса

Известия 03:57
Общество

Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова

Экс-министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов, ставший фигурантом дела о хищении, создал целую сеть офшорных компаний со счетами в Swedbank.
BFM.ru 07:11
Общество

Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Ведомости вчера в 10:20
Транспорт

Москвичам потребуется активировать карту «Тройка» для оплаты проезда на МЦД

Проезд по "Центральной" будет равен поездке на метро и составит 38 рублей по "Кошельку" карты "Тройка", по зоне "Пригород" - 45 рублей, а по "Дальней" зоне стоимость поездки будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей.
ТАСС 00:04
Политика

Шойгу заверил, что на Параде Победы-2020 покажут новую технику

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что 9 мая 2020 года на Красной площади продемонстрируют новую военную технику, до этого незадействованную в парадах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:55
Экономика

Новак: «Северный поток-2» может быть запущен в этом году

Получение только 30 октября разрешения от Копенгагена на строительство газопровода в экономической зоне Дании, заставило многих сомневаться в возможности запустить проект в обещанные сроки - до конца 2019 года.
Российская газета 06:46
Происшествия

Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине

В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.
РБК вчера в 20:03
Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости 03:17
Армия и оружие

В США засомневались в способности России производить истребители

Постоянный поиск Российской Федерацией покупателей истребителя пятого поколения Су-57 ставит под сомнение возможность страны самостоятельно наладить серийное производство этих самолётов.
News.ru 05:45
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.
RT на русском 01:39
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Известия 01:30
Армия и оружие

Танки Северного флота Т-80БВМ напугали норвежских военных

Как отмечают норвежские СМИ, модернизированные танки Т-80БВМ, которые совсем недавно поступили на вооружение российского Северного флота, полностью адаптированы к применению в условиях Арктики, а их силовые установки можно запустить даже в 40-градусный мороз.
Дни24 04:40
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Российская газета 06:00
Хоккей

СМИ узнали о переходе хоккеиста «Лос-Анджелес Кингз» в ЦСКА

Накануне «Лос-Анджелес Кингз» выставил Кемпе на драфт отказов.
РБК 07:11
Игры

Detroit: Become Human выйдет на ПК в декабре

ПК-версия Detroit: Become Human выйдет 12 декабря 2019 года. В Epic Games Store уже можно сделать предзаказ.
Cyber.sports.ru вчера в 14:57
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