Экономика

iReactoriReactorПутин заявил о позитивной экономической динамике в России

Президент России Владимир Путин заявил о сохранении в стране позитивной экономической динамики во время форума «Россия зовет!»
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Ставка на рост

Российская газета11:22

Путин: в России сохраняется позитивная экономическая динамика

ФедералПресс08:56

Путин: в экономике России сохраняется позитивная динамика

Вести ФМ06:17

Путин отметил положительную экономическую динамику в России

РЕН ТВ06:15

Путин заявил о сохранении в России позитивной экономической динамики

Народные новости05:52

Путин заявил о позитивной экономической динамике в России

iReactor05:49

В России сохраняется позитивная экономическая динамика — Путин

REGNUM05:48
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Путин заявил о рисках низкой инфляции для развития экономики

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Зачем Гарет Бэйл сфотографировался с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»

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Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
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Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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