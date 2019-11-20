Экономика

iReactoriReactorПутин заявил о позитивной экономической динамике в России

Президент России Владимир Путин заявил о сохранении в стране позитивной экономической динамики во время форума «Россия зовет!»
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Владимир Путин заявил о продолжении роста экономики России

Красная веснавчера в 15:45

В России сохраняется позитивная экономическая динамика — Путин

REGNUMвчера в 05:48

Зеленский, зарплаты, дзюдо и не только. Главное из выступления Путина на инвестфоруме

Телеканал 360°вчера в 11:06

Экономика, нацпроекты, климат. О чем Владимир Путин говорил на форуме "Россия зовет!"

ТАССвчера в 08:27

Путин отметил положительную экономическую динамику в России

РЕН ТВвчера в 06:15

Путин рассказал о росте экономических показателей России

Известиявчера в 05:55

Рост доходов и санкции: о чем говорил Путин на форуме "Россия зовет!"

ТВ Центрвчера в 14:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:12, Вашингтон
Экономика

Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
RT на русском 04:17
Гаджеты

Apple выпустила батарейные чехлы для iPhone 11 с кнопкой для камеры

News.ru 05:49
Экономика

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на следующие три года.
РИА Новости 04:58
Политика

ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии

Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Газета.Ru 03:43
Культура

Сергей Полунин отмечает 30-летие

20 ноября исполняется 30 лет артисту балета Сергею Полунину.
RT на русском вчера в 07:08
Политика

Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17

«Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Известия 05:26
Армия и оружие

У России появится новая группировка геодезических спутников

3DNews 01:00
Общество

В Уфе представили проект российского аналога «Википедии»

"Большая российская энциклопедия" в Уфе презентовала проект электронного научно-образовательного портала, предполагаемого российского аналога "Википедии".
РИА Новости 02:00
Политика

Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:11
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Общество

В Якутии школьников обязали ежедневно исполнять гимн России

21 ноября Николаев сообщил на своей странице в Instagram, что сам спел гимн с учениками школы № 5 города Якутска: «Я пел гимн вместе с детьми, и это было очень волнительно».
Известия 02:31
Футбол

«Милан» предложил Ибрагимовичу контракт на полтора года

Metaratings 05:30
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp с телефонов

Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
Москва 24 вчера в 14:37
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов назвал Макгрегора идиотом

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз оценил перспективы своего второго боя против ирландца Конора Макгрегора, заявив, что тот должен заслужить право на поединок, и назвав оппонента идиотом.
Газета.Ru 04:04
Кино

Фильм про Чикатило снимут в России

Про серийного убийцу Андрея Чикатило кинокомпания «Хайп» намерена снять вымышленный детектив «Казнь». Об этом заявил продюсер Илья Стюарт.
Соловей.Инфо вчера в 04:00
Авто

Составлен рейтинг самых ликвидных автомобилей на российском рынке

Изучив показатели остаточной стоимости автомобилей 87 массовых и 75 премиальных моделей 2016 года выпуска, эксперты назвали самые ликвидные марки в России.
Автоновости дня 00:42
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Рейнджерс» Панарина

Discover24 03:17
Экономика

Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 07:37
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Как стало известно, обновленная Chevrolet Niva уже почти готова к дебюту.
Новые автомобили 18 ноября в 09:28
Общество

Согласован порядок продажи «красивых номеров» для автомобилей

Piter.tv 19 ноября в 00:04
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:16
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись

Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на информацию о планах Чернышева развестись в скором времени.
Evo-rus.com 03:49
Экономика

Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

В октябре Сбербанк уже снижал ставки на 0,6 п.п. по рефинансированию ипотечных кредитов других банков и на 0,3 п.п. для большинства продуктов ипотечного кредитования.
Вести.Ru 06:05
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Общество

Пензенские православные отметили Михайлов день

Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
ГТРК Пенза 04:51
Общество

Роструд рассказал о возможности продлить новогодние каникулы

Напомним, новогодние каникулы 2019–2020 сократятся на два дня.
Коммерсантъ вчера в 04:01
Здоровье

Медсправки для получения водительских прав станут электронными

Министерство внутренних дел разработало законопроект, предусматривающий перевод всех необходимых для получения водительских прав медицинских справок в электронный формат.
Москва 24 вчера в 05:57
Космос

Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний

Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
BFM.ru 04:58
Общество

В городах России возникли очереди за справками для водителей

2. Очереди за справками старого образца образовались сразу в нескольких городах Изменения в правилах вызвали ажиотаж, автомобилисты стремятся успеть получить справку по прежней цене.
Lenta.ru вчера в 08:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное