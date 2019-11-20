Экономика

iReactoriReactorПутин заявил о позитивной экономической динамике в России

Президент России Владимир Путин заявил о сохранении в стране позитивной экономической динамики во время форума «Россия зовет!»
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