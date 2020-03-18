Политика
RT на русскомПутин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику
Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».
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Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность. По его словам, мы союзное, но не единое государство.РИА Новости12:44
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