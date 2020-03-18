Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность. По его словам, мы союзное, но не единое государство.

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Президент России Владимир Путин заявил о праве Белоруссии самостоятельно вести свою внешнюю политику.

Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику

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