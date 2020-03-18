Политика
RT на русскомПутин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику
Президент России Владимир Путин заявил о праве Белоруссии самостоятельно вести свою внешнюю политику.
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Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность. По его словам, мы союзное, но не единое государство.РИА Новости12:44
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Sony представила консоль PlayStation 5. Но никому ее не показала
Армия и оружие
Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения
Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Общество
За сутки коронавирус нашли в 15 российских регионах
21 новый случай заражения короновирусом зарегистрирован за 24 часа в 15 областях РФ.
Экономика
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В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
Российские государственные и «прокремлевские» СМИ запустили «кампанию по дезинформации» вокруг пандемии коронавируса для обострения кризиса в западных странах, говорится в докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) для внутреннего пользования, с которым ознакомилась газета The Financial Times.
Здоровье
Врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении коронавируса
Ошибки европейских врачей при лечении коронавируса стали предметом критики их китайских коллег.
Экономика
Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка.
Происшествия
В Японии скончался мужчина, намеренно заразивший коронавирусом других
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Происшествия
В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус
Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один — из Ленинградской области.
Общество
В ВОЗ сообщили о первых испытаниях вакцины от коронавируса
Ранее 18 марта сообщалось, что ученые в США провели первые испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на людях.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
Общество
Wintershall Dea инвестировала в «Северный поток-2» 75% от обещанного
Германская Wintershall Dea, которая является одним из финансовых партнеров "Газпрома" по проекту газопровода "Северный поток-2", на данный момент направила на его финансирование около 75% от обещанных €950 млн.
Гаджеты
Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air
Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Технологии
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались более 300 человек
За прошедшие сутки в Италии от коронавируса SARS-CoV-2 умерли 368 человек, количество летальных исходов практически равно числу случаев выздоровления.
Происшествия
На Урале задержали мужчину, убившего женщину в суде
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в том, что в здании суда Первоуральска убил женщину, проходившую потерпевшей по его уголовному делу о побоях, и ранил пристава, сообщает управление СК РФ по Свердловской области.
Футбол
Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев заявил о переезде в другую страну
Политика
Пригожин: «Конкорд» подаст против властей США иск на $50 миллиардов
Группа компаний "Конкорд" намерена добиваться возмещения ущерба за незаконное преследование в США, поскольку решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве "Конкорда" в американские выборы указывает на ложность обвинений, заявил владелец "Конкорда" Евгений Пригожин.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус
Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Экономика
В рейтинге Forbes надежных банков России сменился лидер
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых надежных банков России.
Общество
Онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за коронавируса
Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» до конца апреля открыл бесплатный доступ к контенту для всех пользователей, не имеющих подписку.
Политика
Новый украинский премьер призвал готовиться к экономическому кризису
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил о возможном наступлении в стране экономического кризиса и поручил правительству подготовиться к такому сценарию.
Наука
Ученые приблизились к созданию неисчерпаемого источника энергии
Если ученым удастся реализовать идею управляемого термоядерного синтеза, человечество получит практически неисчерпаемый источник энергии.
Общество
Путин одобрил предложение построить корпус больницы №4 в Севастополе
Президент России Владимир Путин попросил врио губернатора Севастополя составить смету и предоставить ему лично Городская больница № 4 на Северной стороне Севастополя построена в 50-х годах прошлого века.