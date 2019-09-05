Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.

Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции

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