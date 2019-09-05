Политика
РБКПутин заявил о праве молодежи на протесты
Президент России Владимир Путин считает, что молодежь имеет право на выражение своего мнения в ходе протестных акций и иногда это приводит к позитивному результату. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.
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Происшествия
Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
REGNUM 03 сентября в 11:30
Политика
Медведчук обсудил с Путиным вопрос обмена удерживаемыми лицами
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
ТАСС 07:22
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Россия — единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием.
РИА Новости 06:31
Происшествия
Трое солдат, по которым на учениях выстрелили из танка, отсудили у Минобороны четыре миллиона рублей
Трое бывших рядовых отсудили у Минобороны четыре миллиона рублей компенсации за инцидент на военных учениях, во время которых по ним выстрелили из танка.
Дождь 07:04
Армия и оружие
В США анонсировали испытание баллистической ракеты средней дальности
США намерены до конца года провести испытание баллистической ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
ФАН вчера в 19:35
Экономика
ВТБ в январе-июле сократил чистую прибыль по МСФО на 14%
ВТБ в январе-июле 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 97,3 миллиарда рублей, сообщает банк.
ПРАЙМ 07:20
Футбол
Глушаков: агенты просили футболистов «Спартака» голосовать против меня на выборах капитана
Бывший хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», заявил, что агенты экс-наставника красно-белых Массимо Карреры просили игроков голосовать против него на выборах капитана команды.
RT на русском 06:00
Политика
Путин пообещал пригласить лидеров G7 на саммит в России
Следующий саммит «Большой восьмерки» стоит провести в России, как это было намечено, его отложили партнеры, а не мы, заявил российский президент Владимир Путин.
Московский Комсомолец 05:59
Общество
Города с самым грязным воздухом назвали в Минприроды России
Минприроды РФ назвало российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число находится в Сибири.
ФАН 03 сентября в 21:05
Авто
Забайкалье получит 40 машин скорой помощи и 57 школьных автобусов
До конца текущего года в Забайкальский край поступят 40 машин скорой помощи и 57 автобусов для перевозки школьников.
Московский Комсомолец Чита вчера в 02:11
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Политика
Путин удивлен отказом Японии выдавать визы крымчанам
Граждане Японии могут беспрепятственно оформлять визы для посещения Курильских островов.
Вести Крым 07:06
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Происшествия
СК возбудил третье уголовное дело против экс-министра Абызова
СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства против экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Газета.Ru 05:28
Единоборства
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов перед боем на UFC 242
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американский боец смешанного стиля Дастин Порье провели дуэль взглядов перед титульным поединком на турнире UFC 242.
RT на русском 06:38
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 06:48
Транспорт
Собянин открыл развязку МКАД и южного дублера Кутузовского проспекта
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл транспортную развязку МКАД на пересечении с улицей Генерала Дорохова, реконструкция которой была проведена в рекордно короткие сроки - всего за 1,5 года, и предложил москвичам придумать название для новой вылетной магистрали с рабочим названием южный дублер Кутузовского проспекта.
РИА Новости 04:56
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Общество
Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.
Интерфакс 07:11
Кино
«Джокер» стал лучшим кинокомиксом в истории
«Джокер» Тодда Филлипса назван лучшим кинокомиксом в истории по версии кинокритиков и первых зрителей.
Культуромания вчера в 10:09
Единоборства
Емельяненко троллит качков. Это месседж Какляеву?
Хотел снять вам такую картину, как качок подходит к штанге.
Спорт-Экспресс 06:50
Политика
Сечин призвал «Транснефть» извиниться перед Шредером
Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что "Транснефть" должна извиниться за свои комментарии на письмо экс-канцлера Германии Герхарда Шредера после инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".
ПРАЙМ вчера в 05:12
Шоу-бизнес
Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало
Актуальные Новости 05:06
Футбол
Сборная России по футболу вылетела в Глазго на матч с Шотландией
iReactor вчера в 13:34
Здоровье
В России существенно выросла продолжительность жизни россиян
ФедералПресс 03 сентября в 23:43
Экономика
Индия предоставит России кредит на развитие Дальнего Востока
Речь идет об 1 млрд долларов Индия решила предоставить РФ кредит в размере 1 млрд долларов, деньги направят на развитие регионов Дальнего Востока.
Аргументы и Факты 06:15