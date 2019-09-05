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Политика Захарова: Россию не позвали на мероприятия в Польшу из-за НАТО За решением не приглашать Россию на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны в Варшаве стоит НАТО.

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Происшествия Пропавшего во Франции студента могли случайно сжечь вместе с мусором Выяснилось, что 21-летний Этьен Мари, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрался в контейнер для мусора, который рано утром забрала машина организации, отвечающей за вывоз твердых бытовых отходов.

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