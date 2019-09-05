Политика
РИА НовостиПутин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 22:53, Вашингтон
Политика
МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина
Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM 20:22
Политика
За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности
Биби пишет, что за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне президент России Владимир Путин позвонил Бушу-младшему и предупредил его о том, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, «чего-то давно готовившегося» и исходившего из Афганистана».
REGNUM 13:29
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию
С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru 10:49
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Политика
Захарова: Россию не позвали на мероприятия в Польшу из-за НАТО
За решением не приглашать Россию на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны в Варшаве стоит НАТО.
РЕН ТВ вчера в 22:39
Общество
Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент
С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM 20:47
Происшествия
В Казани грузовик въехал в людей около рынка
В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК 11:28
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30
Количество погибших в результате урагана "Дориан" выросло до 30, сообщил телеканалу CNN премьер-министр Багамских Островов Хьюберт Миннис.
Интерфакс 21:31
Происшествия
На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25
Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
РБК вчера в 05:51
Наука
Ученые нашли консервированную воду в Карском море
Специалисты Росгидромета нашли в Карском море законсервированную воду.
ФедералПресс 14:10
Общество
Тайфун «Линлин» обойдет Приморье стороной
Как сообщает Примгидромет, 7-8 сентября в Приморье пройдут дожди, выпадет с 10-30 мм осадков, в южных районах и западной половине ожидаются сильные дожди с общим количеством 40-70 мм.
EastRussia 21:35
Происшествия
Пропавшего во Франции студента могли случайно сжечь вместе с мусором
Выяснилось, что 21-летний Этьен Мари, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрался в контейнер для мусора, который рано утром забрала машина организации, отвечающей за вывоз твердых бытовых отходов.
Российская газета 19:15
Единоборства
Омич Шлеменко проиграл бой американцу Ханикатту
Омский боец Александр Шлеменко в поединке на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night уступил американцу Крисом Ханикаттом.
Новый Омск 11:33
Здоровье
В Оренбурге завершили реконструкцию поликлиники областной больницы
В Оренбурге завершена реконструкция поликлиники Областной клинической больницы. Торжественное открытие медучреждения состоялось в четверг.
Российская газета 16:37
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости 06:31
Армия и оружие
В Вашингтоне назвали страны, представляющие угрозу для США в космосе
"Существует абсолютно реальная угроза для сил США, которые развернуты в космосе, а вместе с тем и абсолютно реальная угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно с ним связаны", - добавил Данфорд.
ТАСС 21:00
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости 16:10
Политика
Посольство России осудило арест Коршунова по запросу США
Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова.
РИА Новости 16:53
Музыка
Екатеринбургская певица Монеточка выпустила клип о безденежье
Уроженка Екатеринбурга певица Лиза Монеточка выпустила новый клип на песню «Нет монет».
Европейско-Азиатские новости 22:31
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты 20:20
Здоровье
Детский хоспис «Дом с маяком» рад решению Кабмина о закупке иностранных обезболивающих
Детский хоспис «Дом с маяком» приветствует решения премьера Дмитрия Медведева выделить деньги на закупку иностранных лекарств, которые пока не производятся в России.
Политика Сегодня 09:40
Шоу-бизнес
Бывший муж Елены Валюшкиной вышел в свет с молодой женой
Бывший супруг Елены Валюшкиной, 61-летний Александр Яцко, появился на красной дорожке вместе со второй супругой Дарьей.
StarHit.ru 17:30
Здоровье
Минздрав: Причиной 20% смертей в России является плохая экология
Причиной 20% смертей в России является плохая экология.
Время Пресс 11:12
Общество
Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
РИА Новости 15:51
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ.
RT на русском 21:08
Общество
Пекин решил не реставрировать Великую Китайскую стену полностью
На восстановление Великой китайской стены за 19 лет Пекин выделил 470 миллионов юаней (67 миллионов долларов).
Российская газета 22:16
Армия и оружие
Россия припугнула США ЗРС С-500 и ВДВ
Avia.pro 22:17