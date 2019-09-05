Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции.

Путин заявил о праве молодежи на протестные акции

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