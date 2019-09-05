Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
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«Это бред сумасшедший»: главные заявления ВЭФ в 10 цитатах

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Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции

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ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
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Президент России Владимир Путин заявил, что если на Украине власть будет "преследовать" партию его Медведчука, это будет большой ошибкой нового президента Украины Зеленского.
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