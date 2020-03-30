В России удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе, заявил президент России Владимир Путин, говоря об успехах борьбы с заболеванием. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 30 марта.

Путин заявил об успехах в борьбе с коронавирусом

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