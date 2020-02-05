Политика

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«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — предупредил Путин.
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с чего всё началось

Путин: мир оказался у «опасной черты» из-за разрушения контроля над вооружениями

"К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружения, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика", - сказал российский лидер.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:01, Ашберн
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