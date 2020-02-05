Политика
РБКПутин заявил о разрушении мировой системы контроля над вооружениями
«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — предупредил Путин.
Читать в источнике
Оценить1265
с чего всё началось
"К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружения, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика", - сказал российский лидер.ТАСС05:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:01, Ашберн
Наука
Чувствительные к ультрафиолету контактные линзы помогут защититься от солнца
Немецкие ученые предложили использовать для защиты от солнца чувствительные к ультрафиолету красители, которые меняют цвет в зависимости от времени и интенсивности воздействия солнечных лучей.
Армия и оружие
Двигатель для ракетоносца ПАК ДА планируется изготовить в текущем году
Криворучко добавил, что соотвествующие работы по созданию этих двигателей выполняются на предприятии «Кузнецов», и в минобороны надуются, что уже в текущем году будут изготовлены первые двигатели, которые в дальнейшем передадут на стенд для проведения предварительных испытаний.
Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
Футбол
Кокорин может оказаться в «Рубине» или «Балтике»
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Футбол
FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022
Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Общество
Смартфоны в России подорожают из-за коронавируса
Ситуация с эпидемией коронавируса и закрытием заводов в Китае приведет к подорожанию смартфонов и прочих гаджетов в России и мире.
Технологии
Илон Маск пообещал создать «заменитель мозга» для травмированных людей
Буквально несколько дней назад основатель Tesla Илон Маск поделился планами о грядущих разработках его компании Neuralink.
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Общество
Синоптик предупредил о приближении арктических холодов к Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве.
Политика
Число сторонников союза России и Белоруссии сократилось
Отмечается, что наиболее резкое снижение 14,7% произошло в период с сентября по декабрь 2019 года.
Общество
Лекарство от коронавируса приободрило рынок нефти
Нефть марки Brent на торгах в среду, 5 февраля, подорожала более чем на 3%. Как пишет Reuters, причиной стали сообщения СМИ о найденном китайскими медиками эффективном средстве против коронавируса 2019-nCoV.
Политика
В Симферополе заметили экс-министра образования Украины Табачника
В Симферополе заметили экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника.
Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Политика
Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны
Парламент Румынии 10 октября 2019 года проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Виорики Данчилэ, представлявшей СДП.
Общество
В работе «Яндекса» произошел сбой
Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
Политика
ВТО частично поддержала Украину в споре с РФ
Апелляция, которая была подана Украиной против РФ в 2018 году по спору об импорте железнодорожного оборудования, частично поддержана апелляционной комиссией Всемирной торговой организации (ВТО), 4 февраля сообщается на сайте ВТО.
Экономика
Для переписи населения закупят российские планшеты
Совет директоров "Ростелекома" согласовал изменение госконтракта с Росстатом на оказание услуг при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, а также параметры договоров с российскими производителями планшетов на поставку 360 тысяч устройств на общую сумму не более 7,2 миллиарда рублей, сообщили в компании.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Политика
Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации
По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
Общество
Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке
Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
Общество
Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
У черных кредиторов появился новый способ мошенничества, рассказали в Центробанке.
Политика
В РФ введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранцев из Китая
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России с 4 февраля прекращены транзитные авиаперелеты иностранцев, прибывающих из Китая.
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Политика
Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию
Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.