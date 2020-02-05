"К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружения, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика", - сказал российский лидер.

с чего всё началось

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — предупредил Путин.

Наука Чувствительные к ультрафиолету контактные линзы помогут защититься от солнца Немецкие ученые предложили использовать для защиты от солнца чувствительные к ультрафиолету красители, которые меняют цвет в зависимости от времени и интенсивности воздействия солнечных лучей.

Армия и оружие Двигатель для ракетоносца ПАК ДА планируется изготовить в текущем году Криворучко добавил, что соотвествующие работы по созданию этих двигателей выполняются на предприятии «Кузнецов», и в минобороны надуются, что уже в текущем году будут изготовлены первые двигатели, которые в дальнейшем передадут на стенд для проведения предварительных испытаний.

Футбол FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022 Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.

Транспорт В России предложили ограничить использование шипованных шин На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.

Общество Смартфоны в России подорожают из-за коронавируса Ситуация с эпидемией коронавируса и закрытием заводов в Китае приведет к подорожанию смартфонов и прочих гаджетов в России и мире.

Общество В Симферополе вводят график подачи воды Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.

Общество Лекарство от коронавируса приободрило рынок нефти Нефть марки Brent на торгах в среду, 5 февраля, подорожала более чем на 3%. Как пишет Reuters, причиной стали сообщения СМИ о найденном китайскими медиками эффективном средстве против коронавируса 2019-nCoV.

Политика Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны Парламент Румынии 10 октября 2019 года проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Виорики Данчилэ, представлявшей СДП.

Общество В работе «Яндекса» произошел сбой Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).

Политика ВТО частично поддержала Украину в споре с РФ Апелляция, которая была подана Украиной против РФ в 2018 году по спору об импорте железнодорожного оборудования, частично поддержана апелляционной комиссией Всемирной торговой организации (ВТО), 4 февраля сообщается на сайте ВТО.

Экономика Для переписи населения закупят российские планшеты Совет директоров "Ростелекома" согласовал изменение госконтракта с Росстатом на оказание услуг при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, а также параметры договоров с российскими производителями планшетов на поставку 360 тысяч устройств на общую сумму не более 7,2 миллиарда рублей, сообщили в компании.

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.

Политика Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.

Общество Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.

Политика Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.