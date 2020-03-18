Политика
РБКПутин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Глава государства согласился с тем, что «средний класс в каждой стране разный», а потому нельзя сравнивать ситуацию в России с уровнем жизни во Франции, Германии или США. Тем не менее Путин подчеркнул, что задачей властей является укрепление среднего класса и наращивание его доходов.
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Происшествия
В Японии скончался мужчина, намеренно заразивший коронавирусом других
Перед выходом из дома зараженный рассказал проживающим вместе с ним родителям, что собирается распространить коронавирус.
Спорт
Минспорт рекомендует отменить проведение всех соревнований с 21 марта
Министерство спорта РФ рекомендует отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований на территории РФ с 21 марта и до особого распоряжения, сообщает пресс-служба Минспорта.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия виновна в гибели турецких военных.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Политика
Арбитраж в Гааге отказал Киеву в признании Крыма частью Украины
В постановлении указано, что арбитраж не обладает юрисдикцией для признания суверенитета одной из сторон над Крымом, поэтому не может быть принято решение по претензиям Украины.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Происшествия
В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую
В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Финансы
Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года
Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных
В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Политика
МИД: Попытки нарушить стабильность в Крыму заведомо обречены на провал
Резюмируя, официальный представитель МИД заявила, что любые попытки нарушить общественно-политическую стабильность в Крыму на этом фоне заведомо обречены на провал.
Политика
Черногория отпустит россиян, если из России вывезут черногорцев
Черногория согласится отпустить россиян из страны, если из России вывезут черногорцев.
Происшествия
В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус
Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.
Общество
Ученые: Пандемия коронавируса может продлиться 2 года
Специалисты Института Коха не брызжут оптимизмом. Они считают, что пандемия коронавируса может продлиться два года.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королёвой сменил имя и отказался от фамилии
Сын Наташи Королёвой увлечён музыкальной карьерой. Архип Глушко стал певцом и уже записал свой первый хит под названием «Бутылка вина».
Происшествия
Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов
С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Политика
Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд
На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
Политика
Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев
На сайте правительства РФ сообщается, что Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну.
Здоровье
В Екатеринбурге подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Мужчина чувствует себя хорошо Всего в России подтверждено почти 100 случаев заражения Covid-19.
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Происшествия
Суд приговорил Гульнару Каримову к 13 годам
Суд в Ташкенте признал Каримову виновной и приговорил ее к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы, сообщает «Интерфакс».
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Общество
Саудовская Аравия созовет виртуальный чрезвычайный саммит G20
Общество
СМИ назвали возможный очаг распространения коронавируса в Европе
Многие европейские туристы могли заразиться коронавирусом нового типа на австрийском горнолыжном курорте Ишгль.
Здоровье
Губернатор Шумков попросил курганцев поддержать медиков в борьбе с эпидемией коронавируса
Глава Курганской области Вадим Шумков обратился к курганцам с просьбой поддержать медиков и санитарных врачей.
Шоу-бизнес
Собчак показала, как встречает Константина Богомолова с работы
В личном Instagram-аккаунте Ксения Собчак показала, как готовит супругу ужин, а затем с нетерпением ждет его возвращения с работы.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».