Политика

РБКРБКПутин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Глава государства согласился с тем, что «средний класс в каждой стране разный», а потому нельзя сравнивать ситуацию в России с уровнем жизни во Франции, Германии или США. Тем не менее Путин подчеркнул, что задачей властей является укрепление среднего класса и наращивание его доходов.
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Путин: в России доля среднего класса уверенно выше 70%

Коммерсантъ04:26

Путин назвал долю среднего класса в России

RT на русском04:02

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

РБК03:16

Путин призвал не сравнивать российский средний класс с жизнью на Западе

Lenta.ru03:35

Путин назвал долю среднего класса в России

Известия03:11

Путин: доля среднего класса в России превысила 70%, его нужно укреплять

ТАСС02:31

Путин в интервью ТАСС определил «средний класс»

Российская газета03:01
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Происшествия

В Японии скончался мужчина, намеренно заразивший коронавирусом других

Перед выходом из дома зараженный рассказал проживающим вместе с ним родителям, что собирается распространить коронавирус.
Российская газета 04:29
Спорт

Минспорт рекомендует отменить проведение всех соревнований с 21 марта

Министерство спорта РФ рекомендует отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований на территории РФ с 21 марта и до особого распоряжения, сообщает пресс-служба Минспорта.
РИА Новости 04:22
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия виновна в гибели турецких военных.
Lenta.ru 01:41
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Народные новости вчера в 09:46
Политика

Арбитраж в Гааге отказал Киеву в признании Крыма частью Украины

В постановлении указано, что арбитраж не обладает юрисдикцией для признания суверенитета одной из сторон над Крымом, поэтому не может быть принято решение по претензиям Украины.
МонаВиста 16 марта в 13:17
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
Происшествия

В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую

В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Газета.Ru 04:20
Финансы

Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:49
Общество

Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных

В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Ведомости вчера в 18:20
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Экономика

Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
vtomske.ru 00:00
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Политика

МИД: Попытки нарушить стабильность в Крыму заведомо обречены на провал

Резюмируя, официальный представитель МИД заявила, что любые попытки нарушить общественно-политическую стабильность в Крыму на этом фоне заведомо обречены на провал.
Российская газета 04:32
Политика

Черногория отпустит россиян, если из России вывезут черногорцев

Черногория согласится отпустить россиян из страны, если из России вывезут черногорцев.
Вести.Ru 04:19
Происшествия

В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус

Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.
РИА Новости 04:06
Общество

Ученые: Пандемия коронавируса может продлиться 2 года

Специалисты Института Коха не брызжут оптимизмом. Они считают, что пандемия коронавируса может продлиться два года.
ToDay News Ufa вчера в 14:42
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королёвой сменил имя и отказался от фамилии

Сын Наташи Королёвой увлечён музыкальной карьерой. Архип Глушко стал певцом и уже записал свой первый хит под названием «Бутылка вина».
Газета Кемерова вчера в 06:02
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Известия 03:37
Политика

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБК вчера в 23:00
Политика

Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев

На сайте правительства РФ сообщается, что Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну.
Аргументы и Факты 16 марта в 14:48
Здоровье

В Екатеринбурге подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Мужчина чувствует себя хорошо Всего в России подтверждено почти 100 случаев заражения Covid-19.
Радио Business FM Челябинск вчера в 08:35
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Газета.Ru 01:22
Происшествия

Суд приговорил Гульнару Каримову к 13 годам

Суд в Ташкенте признал Каримову виновной и приговорил ее к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:17
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 16 марта в 02:59
Общество

Саудовская Аравия созовет виртуальный чрезвычайный саммит G20

Московский Комсомолец 00:56
Общество

СМИ назвали возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Многие европейские туристы могли заразиться коронавирусом нового типа на австрийском горнолыжном курорте Ишгль.
Rambler News Service 04:25
Здоровье

Губернатор Шумков попросил курганцев поддержать медиков в борьбе с эпидемией коронавируса

Глава Курганской области Вадим Шумков обратился к курганцам с просьбой поддержать медиков и санитарных врачей.
URA.Ru 03:43
Шоу-бизнес

Собчак показала, как встречает Константина Богомолова с работы

В личном Instagram-аккаунте Ксения Собчак показала, как готовит супругу ужин, а затем с нетерпением ждет его возвращения с работы.
RuNews24.ru вчера в 07:09
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
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