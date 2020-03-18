Политика

РБКРБКПутин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Глава государства согласился с тем, что «средний класс в каждой стране разный», а потому нельзя сравнивать ситуацию в России с уровнем жизни во Франции, Германии или США. Тем не менее Путин подчеркнул, что задачей властей является укрепление среднего класса и наращивание его доходов.
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Путин: в России доля среднего класса уверенно выше 70%

Коммерсантъ04:26

Путин в интервью ТАСС определил «средний класс»

Российская газета03:01

Путин назвал долю среднего класса в России

Газета.Ru04:50

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

РБК03:16

Путин назвал долю среднего класса в России

Известия03:11

Путин: доля среднего класса в России превысила 70%, его нужно укреплять

ТАСС02:31

Путин назвал долю среднего класса в России

RT на русском04:02
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:06, Ашберн
Общество

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России

За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах.
Известия вчера в 09:57
Спорт

Минспорт рекомендует отменить все соревнования в России с 21 марта

Руководители ведомства рекомендовали отменить их с 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru 04:47
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Конкурс «Евровидение-2020» будет отменен

Израильская корпорация телерадиовещания ("Кан") сообщила в Twitter о том, что на фоне пандемии коронавируса международный музыкальный "Евровидение-2020" будет отменен.
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Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Политика

РБК: Россия предлагала Белоруссии создать единые таможню и суд

Во время переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предлагала создать 12 наднациональных органов, сообщает РБК.
РИА Новости 02:36
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Общество

Вылет застрявших в Черногории из-за коронавируса россиян задержан

Вывоз застрявших в Черногории российских граждан задержан из-за условий балканской страны.
Газета.Ru 05:38
Происшествия

СК завершил расследование уголовного дела историка Соколова

РИА Новости 05:00
Общество

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Туристы со всей Европы, вероятнее всего, заразились коноравирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, пишет Der Spiegel.
РИА Новости 04:49
Экономика

Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году

Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Известия 04:58
Происшествия

Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава

ТАСС 03:56
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $30 за баррель

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 2016 года опустилась ниже $30.
News.ru 16 марта в 10:15
Общество

Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос

Известия 04:34
Единоборства

Нурмагомедов уверен, что подерется с Фергюсоном на UFC 249

Народные новости 04:11
Наука

Уровень риска заражения коронавирусом зависит от группы крови

Китайские ученые, изучающие коронавирус со всех сторон, собрали и обработали статистику примерно 2 тысяч пациентов, из которых около 200 человек скончались.
Faktom 00:54
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Газета.Ru 01:22
Здоровье

Власти Москвы назвали основания для анализа на коронавирус

В департаменте здравоохранения Москвы назвали тех, у кого есть основания пройти тест на коронавирус.
РБК 05:34
Авто

В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет

Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Тарантас Ньюс 01:51
Общество

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Российская газета 02:38
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество

Соловьёв назвал причину пожизненного изгнания Ковтуна

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв выгнал в прямом эфире своей авторской программы "Вечер" украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
Царьград 05:13
Общество

Более 200 человек в Москве нарушают режим самоизоляции

В Москве выявлены более 200 человек, которые нарушают режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:46
Кино

Мюзикл «Кошки» стал худшим фильмом кинопремии «Золотая малина»

«Золотую малину» в номинации «Худший актер» получил Джон Траволта за роли в двух фильмах «Фанат» и «Бок о бок».
REGNUM вчера в 01:49
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Гаджеты

Xiaomi сворачивает разработку мобильных процессоров Surge

Китайская компания Xiaomi, по информации осведомлённых сетевых источников, намерена свернуть разработку собственных процессоров Surge для смартфонов.
3DNews 04:39
Финансы

Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей

Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.
РИА Новости 16 марта в 21:58
Здоровье

Штаб по коронавирусу опроверг слух о первых заболевших в Саратове

«Слухи о заболевших в Саратове, распространяемые анонимными телеграмм-каналами и сообществами в социальных сетях, являются ложными», - говорится в сообщении и отмечается, что оперативную и достоверную информацию можно получить через систему информирования о коронавирусе.
АиФ Саратов 05:50
Религия

Патриарх Кирилл утвердил правила профилактики коронавируса

Правила профилактики коронавируса, утвержденные патриархом Кириллом, распространяются только на Московскую епархию.
Агентство Телеграф вчера в 06:20
Политика

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Ведомости 03:01
Общество

Похороны Лимонова будут закрыты для общественности

Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрыты для публики и представителей СМИ, сообщили РБК в пресс-службе партии «Другая Россия».
РБК 02:22
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