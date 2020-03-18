Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка. По его словам, одной из задач властей является укрепление положения и повышение доходов среднего класса.

Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу

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