Общество

ВедомостиВедомостиПутин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу

Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка. По его словам, одной из задач властей является укрепление положения и повышение доходов среднего класса.
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В Кремле пообещали разобраться в вопросе определения среднего класса

Газета.Ru07:24

Песков про средний класс: это относительное понятие

Коммерсантъ08:23

Песков переадресовал в кабмин вопрос о достойной зарплате россиян

Известия07:53

Песков назвал относительным понятие среднего класса

РБК08:58

Путин назвал долю среднего класса в России

RT на русском04:02

Путин: доля среднего класса в России превысила 70%, его нужно укреплять

ТАСС02:31

Путин в интервью ТАСС определил «средний класс»

Российская газета03:01
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Общество

В России выявили 33 новых случая коронавируса

В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 07:31
Общество

Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля

В российских школах каникулы объявят с 23 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса.
Известия 05:25
Общество

В правительстве заявили, что гречки хватит на всех

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что дефицита товаров нет и гречки хватит на всех, пишет ТАСС.
Газета.Ru 08:29
Политика

Украинский депутат заразился коронавирусом

Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08:07
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Общество

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

РИА Новости 08:20
Общество

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
РБК 07:05
Политика

В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Берлин, 18 марта 2020, 04:33 — REGNUM Отменить непродуктивные санкции против России из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом, призвал член международного комитета бундестага Германии Вальдемар Гердт.
REGNUM вчера в 21:33
Общество

Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Нижнем Новгороде

Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Нижнем Новгороде.
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Шоу-бизнес

Джиган помирился с Оксаной Самойловой

Как пишут СМИ, рэп-исполнитель Джиган после того, как покинул престижную реабилитационную клинику, воссоединился со своей семьей.
VSE42.RU 03:01
Здоровье

Елена Малышева рассказала об универсальной защите от коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Док Ток» заявила, что лучшее защитное средство от коронавируса COVID-19 имеется в доме у каждого россиянина.
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Гаджеты

Apple выпустила новый MacBook Air и Mac mini

Сегодня компания Apple обновила MacBook Air, свой самый популярный ноутбук.
ITZine.ru 08:51
Происшествия

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку

Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Газета.Ru 08:03
Музыка

Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс

Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
REGNUM 02:28
Политика

Песков сообщил детали о сдаче анализов на коронавирус в Кремле

Ранее Песков сообщал, что в Кремле предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса в окружении президента страны Владимира Путина.
РБК 07:41
Политика

МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
RT на русском 07:55
Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» устроил дебош в самолете

Газета.Ru 08:43
Политика

Замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от занимаемой должности.
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Футбол

Федун предложил завершить РПЛ и объявить «Зенит» чемпионом

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун предложил досрочно подвести итоги чемпионата России по футболу, исходя из положения команд в турнирной таблице.
Москва 24 16 марта в 22:30
Футбол

УЕФА перенес Чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года

По данным источника, Союз европейских футбольных ассоциаций перенес Чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Политика Сегодня вчера в 08:38
Общество

Россия ограничивает полеты в Великобританию, США и ОАЭ

Временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ из России вводятся с 20 марта.
BFM.ru 06:23
Экономика

Правительство введет мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

Правительство планирует ввести мораторий на проверки малого и среднего бизнеса и предоставить ему и другие льготы, пообещал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Интерфакс 16 марта в 09:47
Политика

В Кремле не ответили, какой доход нужен в России для достойной жизни

Песков не стал отвечать на вопрос о том, какой суммой должен располагать житель России для достойного существования.
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Кино

Walt Disney отменила премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Walt Disney отменила премьеру фильма «Мулан» из-за коронавируса.
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Финансы

Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США

Райффайзенбанк, который входит в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте.
РБК 08:42
Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с 2016 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро к рублю взлетел на 3,76% к уровню закрытия предыдущих торгов и превысил 86 рублей.
Газета.Ru 07:28
Спорт

КХЛ и Единая лига ВТБ приостановлены до 10 апреля

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и баскетбольная Единая лига ВТБ объявили о приостановке текущих розыгрышей турниров до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 08:49
Хоккей

Алексей Морозов: Только вместе мы справимся с этой ситуацией

Президент КХЛ Алексей Морозов призвал всех объединиться в борьбе с коронавирусом.
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Здоровье

В Калужской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с угрозой распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) введен с девяти часов утра 17 марта до девяти часов утра 30 апреля текущего года.
Весть (Калужская область) 03:03
Политика

Минфин США отказался снять санкции с Дерипаски

Минфин США не стал снимать санкции с российского миллиардера Олега Дерипаски. Такое решение вынес суд округа Колумбия, сообщает РБК.
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