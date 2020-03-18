Общество
ВедомостиПутин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу
Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка. По его словам, одной из задач властей является укрепление положения и повышение доходов среднего класса.
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Общество
В России выявили 33 новых случая коронавируса
В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Общество
Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля
В российских школах каникулы объявят с 23 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса.
Общество
В правительстве заявили, что гречки хватит на всех
Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что дефицита товаров нет и гречки хватит на всех, пишет ТАСС.
Политика
Украинский депутат заразился коронавирусом
Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Общество
Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
Политика
В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Берлин, 18 марта 2020, 04:33 — REGNUM Отменить непродуктивные санкции против России из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом, призвал член международного комитета бундестага Германии Вальдемар Гердт.
Общество
Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Нижнем Новгороде
Третий случай заражения коронавирусом подтвержден в Нижнем Новгороде.
Шоу-бизнес
Джиган помирился с Оксаной Самойловой
Как пишут СМИ, рэп-исполнитель Джиган после того, как покинул престижную реабилитационную клинику, воссоединился со своей семьей.
Здоровье
Елена Малышева рассказала об универсальной защите от коронавируса
Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Док Ток» заявила, что лучшее защитное средство от коронавируса COVID-19 имеется в доме у каждого россиянина.
Гаджеты
Apple выпустила новый MacBook Air и Mac mini
Сегодня компания Apple обновила MacBook Air, свой самый популярный ноутбук.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку
Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Музыка
Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс
Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
Политика
Песков сообщил детали о сдаче анализов на коронавирус в Кремле
Ранее Песков сообщал, что в Кремле предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса в окружении президента страны Владимира Путина.
Политика
МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» устроил дебош в самолете
Политика
Замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от занимаемой должности.
Футбол
Федун предложил завершить РПЛ и объявить «Зенит» чемпионом
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун предложил досрочно подвести итоги чемпионата России по футболу, исходя из положения команд в турнирной таблице.
Футбол
УЕФА перенес Чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года
По данным источника, Союз европейских футбольных ассоциаций перенес Чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Россия ограничивает полеты в Великобританию, США и ОАЭ
Временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ из России вводятся с 20 марта.
Экономика
Правительство введет мораторий на проверки малого и среднего бизнеса
Правительство планирует ввести мораторий на проверки малого и среднего бизнеса и предоставить ему и другие льготы, пообещал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Политика
В Кремле не ответили, какой доход нужен в России для достойной жизни
Песков не стал отвечать на вопрос о том, какой суммой должен располагать житель России для достойного существования.
Кино
Walt Disney отменила премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Walt Disney отменила премьеру фильма «Мулан» из-за коронавируса.
Финансы
Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США
Райффайзенбанк, который входит в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте.
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с 2016 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро к рублю взлетел на 3,76% к уровню закрытия предыдущих торгов и превысил 86 рублей.
Спорт
КХЛ и Единая лига ВТБ приостановлены до 10 апреля
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и баскетбольная Единая лига ВТБ объявили о приостановке текущих розыгрышей турниров до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
Хоккей
Алексей Морозов: Только вместе мы справимся с этой ситуацией
Президент КХЛ Алексей Морозов призвал всех объединиться в борьбе с коронавирусом.
Здоровье
В Калужской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с угрозой распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) введен с девяти часов утра 17 марта до девяти часов утра 30 апреля текущего года.
Политика
Минфин США отказался снять санкции с Дерипаски
Минфин США не стал снимать санкции с российского миллиардера Олега Дерипаски. Такое решение вынес суд округа Колумбия, сообщает РБК.