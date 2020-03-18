Общество

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал о доходах граждан России

Более 70% населения России принадлежат к среднему классу согласно методике расчёта Мирового банка, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это люди, чьи доходы в 1,5 раза превышают минимальный размер оплаты труда.
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Путин рассказал о доходах граждан России

RT на русском11:55

Путин: в России доля среднего класса уверенно выше 70%

Коммерсантъ04:26

Путин: доля среднего класса в России превысила 70%, его нужно укреплять

ТАСС02:31

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

РБК03:16

Путин назвал долю среднего класса в России

Известия03:11

Путин призвал не сравнивать российский средний класс с жизнью на Западе

Lenta.ru03:35

Путин в интервью ТАСС определил «средний класс»

Российская газета03:01
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Финансы

Курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.
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Путин прокомментировал рост цен на бензин

Газета.Ru вчера в 13:29
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Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
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Политика

Путин: Октябрьская революция была прологом к огромной трагедии

На встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, трансляцию которой ведет телеканал "Россия 24", президент РФ отметил, что Октябрьская революция 1917 года "без всяких сомнений — крупнейшее событие мировой истории".
Вести.Ru 12:05
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В центре Петрозаводска застрелили мужчину

В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Российская газета 10:16
Музыка

Представитель Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Известия 09:53
Гаджеты

Презентован недорогой смартфон Samsung Galaxy A41 с тройной камерой

Японский оператор NTT DoCoMo анонсировал бюджетный смартфон Samsung Galaxy A41. В Японии первые продажи начнутся в июне.
Megaobzor.com 10:53
Спорт

В мартовскую подборку Xbox Game Pass вошли The Surge 2 и Bleeding Edge

Список игр для Xbox Game Pass на ПК: Astrologaster; Bleeding Edge; Power Rangers: Battle for the Grid; The Surge 2. Список игр для Xbox Game Pass на Xbox One: Ace Combat 7: Skies Unknown (19 марта); Kona (19 марта); The Surge 2 (19 марта); Bleeding Edge (24 марта); Power Rangers: Battle for the Grid (26 марта).
CyberSport.ru 10:04
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Экономика

Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка

Российский лидер Владимир Путин подписал законопроект о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка.
RT на русском 10:33
Авто

Volkswagen показал новый Amarok

Новый Amarok станет первым автомобилем Volkswagen, разработанным совместно с Ford в рамках альянса, заключенного в минувшем году.
Авторамблер вчера в 07:44
Политика

Путин попросил бороться с коронавирусом без «русского авось»

В ситуации с распространением коронавируса нельзя надеяться на «русский авось», а нужно быть максимально ответственными и дисциплинированными, заявил президент Владимир Путин во время поездки в Крым.
РБК 12:03
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 13 марта, увеличились на 2 баррелей — до 453,7 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 12:09
Общество

Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома

Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
Газета.Ru 07:34
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Политика

Белорусы и украинцы в России считаются носителями русского языка

Президент России подписал закон, согласно которому граждане Белоруссии и Украины, свободно владеющие русским языком, признаются его носителями без прохождения собеседования.
Вести.Ru 11:48
Общество

В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом

Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 08:21
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко не смогла попасть в больницу с коронавирусом

Известия 00:16
Экономика

Путин подписал поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал поправки в бюджет на 2020-2022 годы, которые обеспечат реализацию его послания Федеральному собранию.
News.ru 11:21
Экономика

Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Деловое.ТВ вчера в 09:45
Общество

Бывшего вице-мэра Воронежа подозревают во взятке

Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает «Коммерсантъ-Черноземье».
МОЁ! Оnline Воронеж 12:03
Происшествия

Большой оползень перегородил дорогу в Нижнем Новгороде

Оползень перегородил одну полосу дороги Похвалихинского съезда.
Российская газета 10:43
Экономика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса Экспорт российской нефти в Китай в январе сократился почти на 30% по сравнению с январем 2019 года.
РБК 00:58
Экономика

РСХБ показал рекордную прибыль на фоне продажи части плохих долгов

По данным МСФО за 2015 год, проблемные кредиты банка оценивались в четверть портфеля, или более чем в 400 млрд руб. За счет чего РСХБ показал прибыль В 2019 году финансовый результат банка поддержало снижение отчислений в резервы, сообщила РБК аналитик Moody's Светлана Павлова.
РБК 11:53
Политика

В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе

Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
РИА Новости 07:23
Космос

Ученые смоделировали взрыв сверхгиганта Бетельгейзе

По мнению специалистов, превращение Бетельгейзе в результате взрыва в сверхновую может произойти уже в "ближайшее" время - в течение следующих 100 тысяч лет.
Территория новостей вчера в 02:00
Общество

Правительство утвердило правила оформления больничных при карантине

Правительство утвердило временные правила оформления больничных и выплаты пособий по нетрудоспособности в случае карантина из-за коронавируса.
РИА Новости 07:05
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