Политика
РБКПутин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
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Экономика
Сбербанк в апреле подключится к Системе быстрых платежей
Сбербанк начал подключаться к Системе быстрых платежей (СБП), клиентам она станет доступна в первых числах апреля, сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова.
Общество
Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
Финансы
Курс доллара сегодня превысил 79 рублей
Сегодня, 18 марта, курс доллара в первые минуты торгов вырос до 79,22 рубля. Однако после скачка рост замедлился.
Авто
Объявлены российские цены кроссовера Geely Coolray
Компания Geely рассекретила российские цены компактного кроссовера Coolray.
Общество
Институт Роберта Коха: пандемия может длиться два года
Берлин, 17 марта 2020, 15:00 — REGNUM Коронавирус COVID-19 может циркулировать по миру в масштабе пандемии несколько лет, ориентировочно — два года.
Политика
Замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от занимаемой должности.
Происшествия
Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии
Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Политика
Песков отреагировал на «дезинформационную кампанию» из-за коронавируса
Robert Michael / Globallookpress Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что российские СМИ якобы развернули кампанию против Запада из-за коронавируса.
Общество
ФАС получила жалобы на подорожание крупы и сахара
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала получать от россиян жалобы на подорожание социально значимых продуктов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Политика
Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией
Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.
Хоккей
Алексей Морозов: Только вместе мы справимся с этой ситуацией
Президент КХЛ Алексей Морозов призвал всех объединиться в борьбе с коронавирусом.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 147
В России за сутки зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом, из которых 31 — в Москве.
Музыка
Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс
Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
Общество
В Кремле рассказали о лабораториях для тестов на коронавирус в России
В нескольких городах России уже работают лаборатории для тестов на коронавирус, сеть быстро расширяется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую
Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин подал в суд на свою бывшую гражданскую жену, телеведущую Юлию Барановскую.
Политика
Памфилова оценила возможность переноса голосования по Конституции
Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, никто не собирается проводить голосование по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании ЦИК.
Политика
У депутата Рады заподозрили коронавирус
Киев, 18 марта 2020, 13:17 — REGNUM Среди депутатов Верховной рады Украины распространяются слухи о том, что один из их коллег — Срегей Шахов — заразился коронавирусом, сообщило 18 марта издание Strana.ua.
Политика
Минфин США не стал снимать санкции с Дерипаски
Минфин США отказался удовлетворить ходатайство российского бизнесмена Олега Дерипаски о снятии с него санкций, введенных в 2018 году.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины и МФЦ
Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины, МФЦ и банки. Речь идет о людях, которым исполнилось более 60 лет.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $28 за баррель
Цена барреля нефти марки Brent к 12.51 мск на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась до $27,65, WTI – до $25,39.
Происшествия
Убившего женщину в суде Первоуральска задержали
В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Общество
В Челябинской области вводится режим повышенной готовности
На Южном Урале с 19 марта вводится режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В США начались испытания вакцины от коронавируса на людях
О начале клинических испытаний на людях вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) объявил Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле.
Происшествия
В Японии скончался мужчина, намеренно заразивший коронавирусом других
Происшествия
У 37 пациентов больницы в Коммунарке подтвержден коронавирус
В штабе отметили, что 40 пациентов были выписаны 17 марта, у каждого из них тест на коронавирус дважды показал отрицательный результат.
Общество
Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе
По мнению специалистов из Германии, значительная часть европейских туристов могла заразиться коронавирусом на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии.