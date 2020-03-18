Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

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Общество Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.

Финансы Курс доллара сегодня превысил 79 рублей Сегодня, 18 марта, курс доллара в первые минуты торгов вырос до 79,22 рубля. Однако после скачка рост замедлился.

Политика Песков отреагировал на «дезинформационную кампанию» из-за коронавируса Robert Michael / Globallookpress Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что российские СМИ якобы развернули кампанию против Запада из-за коронавируса.

Политика Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.

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Политика Минфин США не стал снимать санкции с Дерипаски Минфин США отказался удовлетворить ходатайство российского бизнесмена Олега Дерипаски о снятии с него санкций, введенных в 2018 году.

Происшествия Убившего женщину в суде Первоуральска задержали В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.

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Происшествия У 37 пациентов больницы в Коммунарке подтвержден коронавирус В штабе отметили, что 40 пациентов были выписаны 17 марта, у каждого из них тест на коронавирус дважды показал отрицательный результат.