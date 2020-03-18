Политика

РБКРБКПутин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Читать в источнике
Комментировать2,5K

Подробнее о событии

В Кремле пообещали разобраться в вопросе определения среднего класса

Газета.Ru07:24

Путин в интервью ТАСС определил «средний класс»

Российская газета03:01

Путин назвал долю среднего класса в России

RT на русском04:02

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

РБК03:16

Путин назвал долю среднего класса в России

Известия03:11

Путин: доля среднего класса в России превысила 70%, его нужно укреплять

ТАСС02:31

Путин: в России доля среднего класса уверенно выше 70%

Коммерсантъ04:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 07:41, Ашберн
Экономика

Сбербанк в апреле подключится к Системе быстрых платежей

Сбербанк начал подключаться к Системе быстрых платежей (СБП), клиентам она станет доступна в первых числах апреля, сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова.
Ведомости 05:26
Общество

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
РБК 07:05
Финансы

Курс доллара сегодня превысил 79 рублей

Сегодня, 18 марта, курс доллара в первые минуты торгов вырос до 79,22 рубля. Однако после скачка рост замедлился.
Городской телеканал (Брянск) 03:49
Авто

Объявлены российские цены кроссовера Geely Coolray

Компания Geely рассекретила российские цены компактного кроссовера Coolray.
AutoNews 06:03
Общество

Институт Роберта Коха: пандемия может длиться два года

Берлин, 17 марта 2020, 15:00 — REGNUM Коронавирус COVID-19 может циркулировать по миру в масштабе пандемии несколько лет, ориентировочно — два года.
REGNUM вчера в 08:00
Политика

Замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от занимаемой должности.
Коммерсантъ 07:29
Происшествия

Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Коммерсантъ 06:39
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

РИА Новости вчера в 16:10
Политика

Песков отреагировал на «дезинформационную кампанию» из-за коронавируса

Robert Michael / Globallookpress Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что российские СМИ якобы развернули кампанию против Запада из-за коронавируса.
РЕН ТВ 06:59
Экономика

Гильдия пекарей: дефицита хлеба в России из-за коронавируса не будет

РИА Новости 04:26
Общество

ФАС получила жалобы на подорожание крупы и сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала получать от россиян жалобы на подорожание социально значимых продуктов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Взгляд.ру 07:23
Политика

Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией

Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.
REGNUM 04:15
Хоккей

Алексей Морозов: Только вместе мы справимся с этой ситуацией

Президент КХЛ Алексей Морозов призвал всех объединиться в борьбе с коронавирусом.
Советский спорт 07:32
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru вчера в 06:07
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 147

В России за сутки зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом, из которых 31 — в Москве.
Известия 07:33
Музыка

Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс

Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
REGNUM 02:28
Общество

В Кремле рассказали о лабораториях для тестов на коронавирус в России

В нескольких городах России уже работают лаборатории для тестов на коронавирус, сеть быстро расширяется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:51
Общество

Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин подал в суд на свою бывшую гражданскую жену, телеведущую Юлию Барановскую.
РБК 06:37
Политика

Памфилова оценила возможность переноса голосования по Конституции

Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, никто не собирается проводить голосование по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании ЦИК.
РИА Новости 05:41
Политика

У депутата Рады заподозрили коронавирус

Киев, 18 марта 2020, 13:17 — REGNUM Среди депутатов Верховной рады Украины распространяются слухи о том, что один из их коллег — Срегей Шахов — заразился коронавирусом, сообщило 18 марта издание Strana.ua.
REGNUM 06:17
Политика

Минфин США не стал снимать санкции с Дерипаски

Минфин США отказался удовлетворить ходатайство российского бизнесмена Олега Дерипаски о снятии с него санкций, введенных в 2018 году.
Коммерсантъ 05:52
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины и МФЦ

Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины, МФЦ и банки. Речь идет о людях, которым исполнилось более 60 лет.
Piter.tv 05:59
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $28 за баррель

Цена барреля нефти марки Brent к 12.51 мск на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась до $27,65, WTI – до $25,39.
Ведомости 06:20
Происшествия

Убившего женщину в суде Первоуральска задержали

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Газета.Ru 05:26
Общество

В Челябинской области вводится режим повышенной готовности

На Южном Урале с 19 марта вводится режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
Российская газета 06:04
Общество

Более 200 нарушителей режима изоляции найдены в Москве с помощью камер

RT на русском 05:58
Общество

В США начались испытания вакцины от коронавируса на людях

О начале клинических испытаний на людях вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) объявил Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле.
Вестник Кавказа 04:02
Происшествия

В Японии скончался мужчина, намеренно заразивший коронавирусом других

Российская газета 04:29
Происшествия

У 37 пациентов больницы в Коммунарке подтвержден коронавирус

В штабе отметили, что 40 пациентов были выписаны 17 марта, у каждого из них тест на коронавирус дважды показал отрицательный результат.
ТАСС 03:38
Общество

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

По мнению специалистов из Германии, значительная часть европейских туристов могла заразиться коронавирусом на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии.
ИнфоСМИ 06:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное