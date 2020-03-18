Общество
ВедомостиПутин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу
Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка. По его словам, одной из задач властей является укрепление положения и повышение доходов среднего класса.
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Общество
Калининградские школы после каникул продолжат работать дистанционно
В Калининградской области школы после каникул продолжат работу в дистанционном режиме.
Здоровье
Подсчитано, сколько нужно туалетной бумаги на срок карантина
Издание Vice сообщило, что на год в среднем человеку требуется 42 рулона туалетной бумаги.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Музыка
Little Big не поедет на «Евровидение»: конкурс отменили
Из-за пандемии коронавируса организаторы отменили «Евровидение-2020», которое с 12 по 16 мая должно было пройти в голландском Роттердаме.
Экономика
Гильдия пекарей прокомментировала возможность дефицита хлеба
Общество
В России выявили 33 новых случая коронавируса
В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия виновна в гибели турецких военных.
Политика
На Украине приостановили призыв в армию
На Украине на время действия карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19 приостановлен призыв на срочную военную службу.
Общество
РФ предложила Белоруссии создать единую налоговую и суд
В ходе переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предложила создать 12 наднациональных органов, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Общество
Ушел из жизни писатель Эдуард Лимонов
За жизнь Эдуарда Лимонова врачи боролись двое суток, сегодня ему сделали две операции. Однако организм не перенес нагрузки.
Общество
Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома
Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
Общество
Институт Коха предсказывает двухлетнюю пандемию Covid-2019
Глава немецкого института Роберта Коха Лотар Вилер сообщил, что пандемия коронавируса Covid-2019 может затянуться на два года.
Общество
В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Полиция и Росгвардия будут контролировать сидящих на карантине калининградцев
Ответственными за исполнения предписаний назначили главу регионального УМВД Игоря Илларионова и начальника калининградского регионального управления Росгвардии Александра Нестеренко.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent обновила минимум ноября 2003 года
Цена нефти Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель впервые с ноября 2003 года, свидетельствуют данные торгов.
Авто
Volkswagen показал пикап Amarok нового поколения
Компания Volkswagen опубликовала первое изображение пикапа Amarok нового поколения.
Гаджеты
Apple представила обновленный планшетный компьютер iPad Pro
Американская компания Apple представила обновленную модель своего планшетного компьютера iPad Pro.
Наука
Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови
Меньше всего рискуют заболеть обладатели четвертой группы крови - 10,03%.Медики признали, что группа крови играет определенную роль в восприимчивости человека к коронавирусу.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Политика
Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне
Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
Происшествия
В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус
Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один — из Ленинградской области.
Политика
Зеленский в видеообращении к нации «сознался в убийстве Эрики»
Технический сбой во время вчерашней трансляции обращения украинского президента Владимира Зеленского к жителям привёл к юмористическому казусу.
Общество
В колониях и СИЗО запретили свидания из-за коронавируса
В российских колониях и следственных изоляторах запрещены свидания из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе ФСИН.
Происшествия
В Италии украинку задержали за незаконную торговлю масками
Местные СМИ уточняют, что украинку задержали после телефонного звонка от очевидца, который несколько дней наблюдал, как женщина незаконно продает хирургические маски возле одного из супермаркетов.
Наука
Под Воронежем нашли крупнейшую «хижину» из костей мамонта
Обширное сооружение из костей шерстистых мамонтов обнаружили археологи в Костенках Воронежской области.
Общество
Вирусолог назвал новые симптомы коронавируса
Почти у двух третей зараженных коронавирусом в какой-то момент на несколько дней пропадали обоняние и вкусовые ощущения, рассказал глава немецкого Института вирусологии при университетской клинике в Бонне Хендрик Стрик в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Происшествия
В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену
В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава.
Политика
Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией
Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.