Политика
RT на русскомПутин заявил о проблеме нехватки квалифицированных кадров в России
Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит квалифицированных кадров в России к 2030 году может составить 3 млн человек. По его словам, проблема подготовки специалистов в России «носит острый характер».
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Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Газета.Ru 11:21
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК 13:19
Происшествия
Суд отказал в эксгумации тела «пьяного» мальчика
В Кировской области суд отклонил ходатайство следователя об эксгумации тела ребенка, сбитого насмерть сотрудником полиции.
Lenta.ru 12:41
Политика
Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Свободная Пресса 03:26
Экономика
Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций
Правительство внесло в Госдуму итоговую версию законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), вызвавшего многочисленные споры.
РБК 12:22
Фигурное катание
Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции
RT на русском 11:17
Наука
Сибирские ученые начали разработку вируса от сезонной депрессии
Сотрудники Института цитологии и генетики в Новосибирске пытаются придумать лекарство от сезонной депрессии.
Известия вчера в 07:09
Шоу-бизнес
За превышение скорости мужа Анастасии Заворотнюк завалили штрафами
Мужа российской актрисы Анастасии Заворотнюк известного фигуриста Петра Чернышева завалили штрафами ГИБДД за превышение скорости по дорогам Москвы.
Ugpressa.ru 03:35
Происшествия
Миллиардер погасил ипотеку убитой из-за машины жительницы Урала
Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки Audi Q5 из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
ТВ Центр 12:07
Здоровье
Диетологи советуют есть гранаты для профилактики онкологии
Вести Подмосковья 03:53
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Экономика
ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США
Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов.
Российская газета 11:55
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Общество
Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой
Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда.
Интерфакс 10:28
Политика
Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске ранее согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.
РИА Новости 11:45
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM вчера в 18:24
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
RT на русском 09:20
Хоккей
Орлов о ситуации с Малкиным: «Псевдопатриоты роются в помойке»
Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу американского гражданства хоккеиста «Питтсбурга» и сборной России Евгения Малкина.
ProstoProSport 07:48
Политика
Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills
Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Известия 08:35
Технологии
Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
Коммерсантъ 10:28
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой перед концертом в Минске сделали необычный подарок
Алла Пугачева прибыла в Минск с концертом, билеты на который раскупили задолго до дня мероприятия.
Bimru.ru 08:07
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru 30 октября в 14:54
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26