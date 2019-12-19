Общество
РИА НовостиПутин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
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Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми.
Происшествия
Источник сообщил о стрельбе в центре Москвы
Футбол
Леонид Слуцкий возглавил «Рубин»
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира
"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.
Биатлон
Долль победил в спринте на этапе Кубка мира в Анси, Логинов — 11-й
Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира во французском Анси, лучший из представителей России Александр Логинов занял 11-е место.
Общество
Полицию могут наделить правом изымать детей из семей
В Семейный кодекс могут внести изменения, в соответствии с которыми сотрудники органов внутренних дел получат право изымать детей из семьи в случае прямой угрозы их жизни и здоровью.
Авто
«Яндекс.Авто» обновится и поможет найти машину на парковке
Компания «Яндекс» объявила о скором обновлении мультимедийного комплекса «Яндекс.Авто», в ходе которого изменится интерфейс, появятся новые сервисы, музыкальное приложение и возможность определить, где припаркован автомобиль.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Здоровье
Названы профессиональные заболевания водителей
Медики рассказали о пяти недугах, которым чаще всего подвержены профессиональные водители.
Политика
Путин пообещал продолжение индексации пенсий
Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
Политика
В Чечне оценили заявление Путина о Кадырове и звании Героя России
В Чечне положительно оценили слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается смертельной опасности.
Футбол
Аршавин: с Малкомом и Кокориным «Зенит» сыграет в другой футбол
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что петербургский футбольный клуб «Зенит» играет в простой футбол, но с Малкомом и Кокориным все изменится.
Политика
Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Политика
ЕС продлил санкции против России
Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России на полгода - до 31 июля 2020 года.
Политика
Переговоры России и Украины по газу проходят в Берлине
Переговоры о продолжении транзита российского газа через территорию Украины проходят в Берлине, сообщает РИА "Новости".
Общество
Горбачев сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Политика
Путин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Политика
Польша может покинуть Евросоюз из-за судебной реформы
Польская судебная реформа может привести к выходу страны из Европейского союза.
Шоу-бизнес
Наташа Королева предстала в образе Мальвины
Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Общество
Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы
Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые снялись с сыном для журнала
Вместе с годовалым сыном Мишей, которого родители называют Майклом, звёздная пара снялась для известного журнала.
Здоровье
В Магаданской больнице кончаются лекарства, бельё и деньги на зарплаты
В Магаданской областной больнице остро ощущается нехватка искусственного питания для пациентов реанимационного отделения, а также некоторых форм инсулина и постельного белья.
Происшествия
Жителя Белоруссии казнили за жестокое убийство двух женщин
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении жителя Бобруйска Александра Осиповича, убившего двух женщин, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Ольга Владимировна Иванова.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Происшествия
В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту
Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
Армия и оружие
США завладели частотами С-400 в Сирии
США при помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon в ходе полетов в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии завладели частотами российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», которые пока не удалось расшифровать, сообщает Free News.