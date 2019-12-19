Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
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