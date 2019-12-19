Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Культура Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии» В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».

Политика Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми.

Происшествия В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира "Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.

Общество Полицию могут наделить правом изымать детей из семей В Семейный кодекс могут внести изменения, в соответствии с которыми сотрудники органов внутренних дел получат право изымать детей из семьи в случае прямой угрозы их жизни и здоровью.

Авто «Яндекс.Авто» обновится и поможет найти машину на парковке Компания «Яндекс» объявила о скором обновлении мультимедийного комплекса «Яндекс.Авто», в ходе которого изменится интерфейс, появятся новые сервисы, музыкальное приложение и возможность определить, где припаркован автомобиль.

Здоровье Названы профессиональные заболевания водителей Медики рассказали о пяти недугах, которым чаще всего подвержены профессиональные водители.

Политика Путин пообещал продолжение индексации пенсий Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.

Политика ЕС продлил санкции против России Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России на полгода - до 31 июля 2020 года.

Общество Горбачев сообщил о своей госпитализации Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.

Происшествия Жителя Белоруссии казнили за жестокое убийство двух женщин В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении жителя Бобруйска Александра Осиповича, убившего двух женщин, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Ольга Владимировна Иванова.