Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Читать в источнике
Комментировать715

Подробнее о событии

Социально-экономический «прорыв» по-российски

Аргументы неделивчера в 05:44

Путин: проблему снижения реальных доходов надо решать через рост эффективности труда

ТАСС19 декабря в 08:05

Путин объявил о росте зарплат россиян

Lenta.ru19 декабря в 07:33

Путин: для увеличения реальных доходов необходим рост производительности труда и ВВП

Коммерсантъ19 декабря в 07:53

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

РИА Новости19 декабря в 07:39

Путин связал рост доходов граждан с увеличением производительности труда

РБК19 декабря в 07:56

Путин ответил на вопрос РЕН ТВ о росте благосостояния россиян

РЕН ТВ19 декабря в 07:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 02:46, Ашберн
Армия и оружие

NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Газета.Ru вчера в 19:22
Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
Происшествия

Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве

Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Известия 00:47
Происшествия

В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

РИА Новости 00:55
Хоккей

Молодежная сборная России разгромила казахов в товарищеском матче

Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) разгромили сверстников из Казахстана в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира.
РИА Новости вчера в 15:37
Политика

Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Газета.Ru 02:12
Экономика

ПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения

Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Коммерсантъ 01:29
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 20:12
Хоккей

«Трактор» обменяет Виртанена в «Ак Барс» на Основина и Михеева

Чемпионат 01:58
Футбол

«Ливерпуль» впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира

Матч прошел на стадионе «Халифа» в Катаре. «Ливерпуль» выиграл трофей впервые в клубной истории.
Lenta.ru вчера в 15:58
Недвижимость

Вторичный рынок застыл в ожидании

У продавцов больше нет реальных оснований для повышения цен: у покупателей постепенно возвращается интерес к новостройкам, а на некоторых региональных рынках аналитики ждут охлаждения.
Коммерсантъ 02:19
Общество

«Аэрофлот» начал продажу льготных билетов в Калининград на 2020 год

Новый Калининград Аэрофлот открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на 2020 год Они продаются на его собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний, говорится на сайте авиаперевозчика.
Новый Калининград.Ru вчера в 05:14
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
Авто

Обновленный купе-кроссовер Mazda CX-4 стал бестселлером марки

В первых числах ноября концерн Mazda объявил старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Mazda CX-4.
Новые автомобили 20 декабря в 22:21
Происшествия

Российских школьников накормили мясом с трупным ядом

Lenta.ru вчера в 14:48
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новости 20 декабря в 23:12
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
РИА Новости 00:09
Политика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 15:33
Армия и оружие

Опытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году

Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году.
Известия 01:06
Шоу-бизнес

Старшие дети проигнорировали день рождения Брэда Питта

18 декабря Брэду Питту исполнилось 56 лет. Актер не стал закатывать шумную вечеринку.
ТВ Центр 19 декабря в 13:35
Биатлон

Российские биатлонисты провалили гонку преследования в Анси

Незадолго до старта мужской гонки преследования в Анси выглянуло солнце, и почти ничего не напоминало о вчерашнем безумии, когда девушки насквозь промокли.
Чемпионат вчера в 08:05
Политика

S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
Газета.Ru вчера в 20:54
Политика

В Хорватии стартовали президентские выборы

Главу государства изберут на пятилетний срок В Хорватии в эти минуты начались президентские выборы.
SM News 01:31
Технологии

В Китае создали «Искусственное Солнце»

Накануне.Ru 20 декабря в 01:52
Здоровье

Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
РБК 01:56
Культура

Кстовчанин Кирилл Цыганов победил в шоу «Танцы»

22-летний Кирилл Цыганов из города Кстово стал победителем шоу «Танцы», сообщает Starhit.
Время Н вчера в 07:03
Музыка

Шнуров пошутил над оскорбившим Гагарину участником шоу «Голос»

Рок-музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу «Голос» Арсения Курчанина за неподобающее поведение по отношению к певице Полине Гагариной.
ФАН вчера в 17:37
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Как работают Яндекс.Новости?
Пресс-конференция Владимира ПутинаБольше новостей по теме
Главное