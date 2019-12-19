Экономика
РИА НовостиПутин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Читать в источнике
Оценить959
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин: проблему снижения реальных доходов надо решать через рост эффективности труда
ТАСС19 декабря в 08:05
Путин: для увеличения реальных доходов необходим рост производительности труда и ВВП
Коммерсантъ19 декабря в 07:53
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 02:46, Ашберн
Армия и оружие
NI: в США признали превосходство российской артиллерии
Спорт
ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым
Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Происшествия
Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве
Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Происшествия
В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе
Хоккей
Молодежная сборная России разгромила казахов в товарищеском матче
Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) разгромили сверстников из Казахстана в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира.
Политика
Макрон отказался от президентской пенсии
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Экономика
ПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения
Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою
Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
Футбол
«Ливерпуль» впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира
Матч прошел на стадионе «Халифа» в Катаре. «Ливерпуль» выиграл трофей впервые в клубной истории.
Недвижимость
Вторичный рынок застыл в ожидании
У продавцов больше нет реальных оснований для повышения цен: у покупателей постепенно возвращается интерес к новостройкам, а на некоторых региональных рынках аналитики ждут охлаждения.
Общество
«Аэрофлот» начал продажу льготных билетов в Калининград на 2020 год
Новый Калининград Аэрофлот открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на 2020 год Они продаются на его собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний, говорится на сайте авиаперевозчика.
Политика
В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Авто
Обновленный купе-кроссовер Mazda CX-4 стал бестселлером марки
В первых числах ноября концерн Mazda объявил старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Mazda CX-4.
Происшествия
Российских школьников накормили мясом с трупным ядом
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Политика
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Политика
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
Политика
Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Армия и оружие
Опытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году
Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году.
Шоу-бизнес
Старшие дети проигнорировали день рождения Брэда Питта
18 декабря Брэду Питту исполнилось 56 лет. Актер не стал закатывать шумную вечеринку.
Биатлон
Российские биатлонисты провалили гонку преследования в Анси
Незадолго до старта мужской гонки преследования в Анси выглянуло солнце, и почти ничего не напоминало о вчерашнем безумии, когда девушки насквозь промокли.
Политика
S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
Политика
В Хорватии стартовали президентские выборы
Главу государства изберут на пятилетний срок В Хорватии в эти минуты начались президентские выборы.
Технологии
В Китае создали «Искусственное Солнце»
Здоровье
Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды
Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
Культура
Кстовчанин Кирилл Цыганов победил в шоу «Танцы»
22-летний Кирилл Цыганов из города Кстово стал победителем шоу «Танцы», сообщает Starhit.
Музыка
Шнуров пошутил над оскорбившим Гагарину участником шоу «Голос»
Рок-музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу «Голос» Арсения Курчанина за неподобающее поведение по отношению к певице Полине Гагариной.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.