Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
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Социально-экономический «прорыв» по-российски

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Lenta.ru19 декабря в 07:33

Путин связал рост доходов граждан с увеличением производительности труда

РБК19 декабря в 07:56
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