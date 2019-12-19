Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
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Социально-экономический «прорыв» по-российски

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Коммерсантъ19 декабря в 07:53

Путин связал рост доходов граждан с увеличением производительности труда

РБК19 декабря в 07:56

Путин: проблему снижения реальных доходов надо решать через рост эффективности труда

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РИА Новости19 декабря в 07:39

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Lenta.ru19 декабря в 07:33

Путин ответил на вопрос РЕН ТВ о росте благосостояния россиян

РЕН ТВ19 декабря в 07:20
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Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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