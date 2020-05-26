Коронавирус
ВедомостиПутин заявил о пройденном в России пике коронавируса
Специалисты считают пройденным пик коронавируса в России, заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.
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Надо сказать, что мы сейчас от них тоже получаем, от некоторых, предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным. Но, тем не менее, всё, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире.
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Политика
Архангельская область и НАО разработают программу интеграции
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
Известия 10:42
Энергетика
«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию
Москва, 26 мая 2020, 12:05 — REGNUM Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу.
REGNUM 05:05
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Энергетика
Россия в апреле стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия в апреле опередила Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Вести.Ru 05:30
Экономика
Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии
Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
Политика
Лавров прокомментировал режим полетов над Калининградской областью
Например, если сравнить площадь территорий, изображение которой можно получить за один наблюдательный полет, то для Калининградской области это может быть до 98 процентов всей территории, а для Аляски за один наблюдательный полет можно получить не более 3 процентов наблюдаемой территории.
РИА Новости 09:01
Финансы
Главной угрозой доллару является политика самих США — Foreign Affairs
Вашингтон, 26 мая 2020, 17:59 — REGNUM Главную угрозу доллару как мировой валюте несет политика самих Соединенных Штатов — прежде всего, наращивание госдолга, заявил бывший министр финансов США Генри Полсон в статье Foreign Affairs от 26 мая.
REGNUM 10:59
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Футбол
Минздрав Украины разрешил возобновить футбольные матчи с 30 мая
Минздрав Украины разрешил возобновить футбольные матчи с 30 мая, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
РИА Новости 11:16
Футбол
В чемпионате Фарерских островов игрок забил 4 мяча за 14 минут
ГЛАС.RU 24 мая в 22:46
Общество
В стационары Петербурга ежедневно госпитализируют 650 человек
Например, если из какой-то больницы выписывают десять человек, то туда направляют десять новых заболевших, если выписывают семьдесят — направляют семьдесят.
Телеканал Санкт-Петербург 13:05
Авто
На производство новой Lada Niva выделят бюджетные средства
Тольяттинской компании «Рулевые системы» Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит на локализацию производства реечного рулевого механизма для моделей Granta и Niva следующих поколений.
Тарантас Ньюс 03:05
Общество
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Происшествия
Житель Тамбовской области убил 101-летнего ветерана войны
Житель села Тулиновка Тамбовской области задержан по подозрению в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
ТАСС 12:23
Здоровье
В Татарстане ограничения по коронавирусу могут снизить через неделю
Татарстан через неделю может рассмотреть возможность снижения ограничений по коронавирусу.
Коммерсантъ Казань 06:20
Политика
Вахтанг Кикабидзе рассказал, почему он не бывает с гастролями в России
В ходе беседы актер рассказал, почему он перестал бывать в России со своими концертами и выступлениями.
ИнфоСМИ 11:43
Общество
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru вчера в 12:26
Футбол
Стала известна причина срыва перехода футболиста Кака в ЦСКА
Стала известна причина, помешавшая переговорам о трансфере игрока Кака между московским футбольным клубом ЦСКА и бразильской командой "Крузейро".
Москва 24 вчера в 18:59
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
В лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет никаких доказательств того, что эти животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19.
РИА Новости 12:01
Футбол
Боруссия (Дортмунд) — Бавария 0:1 (Перерыв)
26 мая в Дортмунде состоится центральный матч 28-го тура Бундеслиги между местной «Боруссией» и «Баварией».
Sport24.ru 11:58
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
Политика
Украинские власти поздравили граждан с 77-летием дивизии СС
Власти Львовской области Украины поздравили граждан с 77-летием дивизии войск СС «Галичина».
Lenta.ru 12:50
Общество
В ЛДПР предложили снизить возраст начисления надбавки к пенсии
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии раньше - не с 80 лет, как сейчас, а с 75-ти.
Российская газета вчера в 02:43
Авто
Автомобили с пробегом подорожали в РФ
Стоимость трёхлетней Skoda Octavia осталась стабильной в России с начала года — в среднем 928 тыс. 400 рублей.
Тарантас Ньюс 09:27
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
Происшествия
На Кубани прокуратура проверит полицейских, бросивших на улице детей
Краснодар, 26 мая 2020, 18:30 — REGNUM Прокуратура начала проверку законности действий сотрудников полиции Краснодарского края, которые забрали в отдел за нарушение карантина мужчину, гулявшего с детьми, при этом двое детей остались одни на улице.
REGNUM 11:30
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа 11:02