Надо сказать, что мы сейчас от них тоже получаем, от некоторых, предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным. Но, тем не менее, всё, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире.

Специалисты считают пройденным пик коронавируса в России, заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.

Путин заявил о пройденном в России пике коронавируса

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