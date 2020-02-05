Политика

РБКРБКПутин заявил о разрушении мировой системы контроля над вооружениями

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — предупредил Путин.
Читать в источнике
Комментировать1058

Подробнее о событии

Путин заявил о приближении человечества к «опасной черте»

ТК Звезда06:47

Путин: человечество оказалось у опасной черты

Газета.Ru09:47

Путин заявил о приближении мира к «опасной черте»

РБК07:37

Пульс страны и мира

Российская газета11:59

Путин заявил о приближении человечества к опасной черте

Lenta.ru05:40

Путин заявил о приближении человечества к «опасной черте»

РИА Новости05:39

Путин: мир оказался у «опасной черты» из-за разрушения контроля над вооружениями

ТАСС05:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 13:00, Ашберн
Футбол

РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила московскому клубу Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» регистрировать новых игроков из-за за нарушений при расторжении контракта с полузащитником Рамилем Шейдаевым и долга перед ним.
Известия 12:34
Политика

Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию

Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 07:00
Происшествия

В Японии двое россиян оказались на судне с заболевшими коронавирусом

Среди пассажиров круизного судна у берегов Японии, где выявили десять заболевших коронавирусом нового типа, находятся двое граждан России.
Ведомости вчера в 23:46
Политика

Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца

Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Экономика сегодня вчера в 10:41
Происшествия

Стало известно число пострадавших в аварии самолёта в Стамбуле

Не менее 21 человека госпитализировано после жёсткой посадки самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула.
REGNUM 11:51
Политика

Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма

Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Газета.Ru 12:07
Общество

Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире

Газета.Ru 11:01
Авто

Geely создаст антивирусный автомобиль

37 млн юаней выделила компания Geely на борьбу с коронавирусом. Все деньги пойдут на создание антивирусных машин.
Anonsens 03:22
Происшествия

Шестилетний мальчик в Москве сбежал из детского сада

По данным правоохранителей, мальчик дождался тихого часа, вытащил из куртки воспитателя пропуск и сумел выйти незамеченным из сада в Митине.
Говорит Москва 12:28
Здоровье

В Омске объявлен карантин по гриппу

История с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Омске получила закономерное продолжение.
РИА СуперОмск вчера в 07:13
Политика

Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе

Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа по окончании его выступления перед законодателями.
Известия вчера в 23:14
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Общество

Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

РИА Новости 12:05
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
Общество

Хуснуллин намерен ускорить строительство ЦКАД

Темпы строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) должны быть ускорены, сообщил журналистам в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
ТАСС 06:00
Армия и оружие

Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М

Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Известия 05:59
Шоу-бизнес

Мать Прохора Шаляпина показала новую возлюбленную сына

Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова выложила в Instagram фото своего сына с новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер вчера в 13:47
Футбол

«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти

Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
REGNUM 12:21
Футбол

Павел Мамаев: «Мне нравится работать с Карпиным»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о первых голах за новую команду и работе с Валерием Карпиным.
Матч ТВ 09:12
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Вести.Ru 12:25
Гаджеты

На Калужском заводе станут делать защищённые российские смартфоны

Выпуск линейки российских защищенных мобильных устройств для корпоративного сегмента начнётся на Калужском заводе телеграфной аппаратуры.
Евразия Daily вчера в 04:30
Политика

В Раде назвали цель обысков в офисе телеканала «1+1»

Обыски в офисе телепередачи "Секретные материалы" телеканала "1+1" проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил в среду депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
РИА Новости 12:28
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

Политическая Экспертиза 12:13
Общество

В Симферополе начнут подавать воду по графику

Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Российская газета 02:39
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Футбол

ФИФА отреагировала на сообщения о недопуске России к ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) не располагает новыми данными об участии сборной России в чемпионате мира по футболу 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФИФА.
РИА Новости 06:05
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Происшествия

Участника смертельной аварии взяли под стражу на два месяца

ТИА 11:14
Происшествия

Уфимец до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

Следователи возбудили два уголовных дело: против 33-летнего мужчины – сейчас он находится под домашним арестом, и против 54-летнего педофила.
ТВК вчера в 00:25
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru 03 февраля в 03:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное