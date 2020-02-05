Политика

РБКРБКПутин заявил о разрушении мировой системы контроля над вооружениями

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — предупредил Путин.
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Путин заявил о приближении человечества к опасной черте

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РИА Новости05:39

Путин: мир оказался у «опасной черты» из-за разрушения контроля над вооружениями

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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 14:36, Ашберн
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Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
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В ходе переговоров Эрдоган заявил, что нападение на турецких военных в Идлибе со стороны правительственных сил САР нанесло ущерб совместным усилиям по поддержанию мира в Сирии.
Московский Комсомолец вчера в 14:39
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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что на данный момент эффективных методов и средств лечения нового коронавируса 2019-nCoV пока не существует.
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Известный голливудский актер Киану Ривз попал в украинский учебник по истории. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».
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