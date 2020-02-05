Политика
РБКПутин заявил о разрушении мировой системы контроля над вооружениями
«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — предупредил Путин.
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Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Политика
Зарплату министров Украины привяжут к средней по стране
Президент Украины Владимир Зеленский согласился с подходом привязать зарплату министров с коэффициентом к средней заработной платы по стране и назвал это справедливым.
Происшествия
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой
На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Политика
В США стартовали предварительные выборы кандидатов в президенты
Что касается республиканцев, то президент Дональд Трамп пользуется поддержкой партии, серьезных соперников у него нет, поэтому его победа в Айове считается предрешенной.
Наука
Легкие быстро и успешно восстанавливаются после отказа от курения
Ученые Института Сэнгера и Университетского колледжа Лондона в Великобритании проведя ряд исследований, смогли доказать, что отказ от курения усиливает защиту человеческого организма от раковых опухолей легких.
Политика
Киев признал неготовность к возвращению Крыма
"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
Хоккей
Евгений Медведев завершил карьеру
Двукратный чемпион мира по хоккею Евгений Медведев объявил о завершении карьеры, сообщает "РБК-Спорт".
Общество
ФСБ задержала в Москве авторов telegram-канала «Футляр от виолончели»
В Москве задержали авторов telegram-канала «Футляр от виолончели».
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили обстрел турецких военных в Идлибе
В ходе переговоров Эрдоган заявил, что нападение на турецких военных в Идлибе со стороны правительственных сил САР нанесло ущерб совместным усилиям по поддержанию мира в Сирии.
Здоровье
ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что на данный момент эффективных методов и средств лечения нового коронавируса 2019-nCoV пока не существует.
Происшествия
У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус
В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Космос
Астрономы обнаружили галактику-монстра
Например, Млечный Путь образует около одной новой звезды в год.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Гаджеты
Появились первые изображения Redmi Note 9
Именно поэтому представители Xiaomi, а точнее – Redmi, решили немного украсить будни таких пользователей, предложив им немного другой дизайн бюджетного девайса.
Армия и оружие
В США испугались атак России на американские корабли в портах
У России и Китая есть возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, пока они еще находятся в портах, заявил американский вице-адмирал, командующий совместными силами НАТО в Норфолке Эндрю Льюис.
Армия и оружие
Завершены госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»
Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены, сообщает в преддверии выставки Defexpo India — 2020 официальный представитель предприятия — разработчика данной техники — корпорации «Уралвагонзавод».
Культура
Стартовали съемки 7 сезона сериала «Сваты»
На прошлой неделе в одной из белорусских деревень начались съемки популярного сериала «Сваты».
Политика
В «Слуге народа» выступили против выплат пенсий жителям ДНР и ЛНР
Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая выступила против выплат пенсий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, так как «неизвестны их взгляды по отношению к России».
Фигурное катание
Фигуристка Медведева прокомментировала обвинения в алкоголизме
Российская фигуристка Евгения Медведева решила прокомментировать обвинения в алкоголизме.
Шоу-бизнес
Нелли Кобзон погуляла на вечеринке Кабо
Актриса театра и кино Ольга Кабо своё 52-летие отпраздновала вместе с телеведущей Ириной Сашиной, которая не так давно тоже отметила свой день рождения.
Футбол
«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре
Московский "Локомотив" в серии пенальти обыграл столичный "Спартак" в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.
Общество
В украинском учебнике по истории нашли фотографию Киану Ривза
Известный голливудский актер Киану Ривз попал в украинский учебник по истории. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».
Авто
Газпромбанк начал дистанционно выдавать кредиты на авто
«Ставка по кредиту для нового авто составит 6,9% годовых и 7,9% для автомобилей с пробегом при условии страхования жизни и здоровья, а ещё после того, как клиент отправит Газпромбанку снимки документов на приобретённое авто посредством онлайн-сервиса», – отмечается в пресс-релизе, который попал в «Известие».
Политика
Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца
Во время рабочей поездки в Череповец президент не только встретился с общественностью, но и пообщался с жителями, которые ждали его у Череповецкого химико-технологического колледжа.
Здоровье
Российские врачи чаще всего выявляют рак на ранних стадиях
Главный онколог РФ Андрей Каприн рассказал, что чаще всего на ранних стадиях диагностируют «женские» опухоли – шейки матки и молочных желез, а также колоректальный рак у мужчин.
Армия и оружие