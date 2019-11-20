Экономика
Lenta.ruПутин заявил о рекордно низкой безработице в России
По итогам сентября 2019 года уровень безработицы в России опустился до 4,6 процента. «Это самое низкое — я хочу это подчеркнуть — значение в современной истории России», — отметил глава государства.
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с чего всё началось
Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.ТАССвчера в 06:04
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Транспорт
ЦППК предупредила о сбое в работе билетной системы на ряде станций
Билетная система на ряде железнодорожных станций утром в четверг работает со сбоями, в ближайшее время работа будет стабилизирована, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.
Политика
В ВМС Украины обвинили Россию в краже унитазов с задержанных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко прокомментировал возвращение Россией задержанных в Керченском проливе кораблей и обвинил Москву в «варварском отношении» к ним.
Технологии
Россияне стали одними из самых активных пользователей финтех-услуг
Наиболее популярным у россиян сервисом стали переводы и платежи — о такой услуге знают 100% жителей страны (в мире — 96%).
Теннис
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Технологии
Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов из-за проблем с безопасностью.
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Здоровье
Названы первые симптомы рака головного мозга
Для начала следует обратить внимание на продолжительные головные боли, которые усиливаются при физической нагрузке, это первый симптом рака головного мозга.
Общество
Задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России
Обвиненного в хищении и отмывании бюджетных средств бывшего чиновника министерства культуры России Бориса Мазо выдадут российским властям.
Политика
США начали поставлять сжиженный газ на Украину
"Американскому сжиженному природному газу (СПГ) на Украине быть!", - начинается сообщение.
Общество
В Минкомсвязи представили пять новых суперсервисов на портале госуслуг
Всего до конца года на портале госуслуг планируется разместить прототипы всех 25 суперсервисов, запланированных в национальном проекте "Цифровая экономика".
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила на слухи о ее смерти
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали слухи о ее смерти в Instagram.
Футбол
Юран считает, что Дзюбу оскорбляли не российские болельщики
Бывший нападающий сборной России Сергей Юран уверен, что оскорбительные кричалки капитану национальной сборной Артёма Дзюбы скандировали не российские фанаты, а болельщики из других стран.
Хоккей
«Рейнджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.
Политика
Украинка объявила себя женой Путина и попыталась прорваться к нему
Гражданка Украины, 36-летняя Наталья, попыталась прорваться к президенту России Владимиру Путину, представившись его супругой.
Здоровье
Минздрав ужесточил правила получения справок для водителей
Пройти комиссию смоленским водителям будет сложнее и дороже Минздрав ужесточил правила получения медицинских справок для оформления водительских прав.
Политика
Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР
Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Баскетбол
ЦСКА уступил «Басконии» в Евролиге
В матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги испанская "Баскония" принимала московский ЦСКА.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Происшествия
В Приморье вынесли приговор офицеру по делу о смерти солдата-срочника
Уссурийский гарнизонный суд отправил в колонию общего режима на шесть лет старшего лейтенанта Евгения Хомякова из издевательства над солдатом-срочником, который покончил с собой, сообщает РИА Новости с ссылкой на представителя суда.
Политика
В Сербии подтвердили встречу местного силовика с офицером разведки РФ
Глава аналитического управления Агентства информационной безопасности Сербии Реля Жельски подтвердил подлинность видео встречи местного силовика с сотрудником военной разведки РФ.
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Политика
Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Политика
Байден посетовал на нежелание Путина видеть его президентом США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что президент России Владимир Путин не хочет его победы на выборах главы государства 2020 года.