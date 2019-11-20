Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.

с чего всё началось

По итогам сентября 2019 года уровень безработицы в России опустился до 4,6 процента. «Это самое низкое — я хочу это подчеркнуть — значение в современной истории России», — отметил глава государства.

Путин заявил о рекордно низкой безработице в России

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