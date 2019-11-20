Экономика

Lenta.ruLenta.ruПутин заявил о рекордно низкой безработице в России

По итогам сентября 2019 года уровень безработицы в России опустился до 4,6 процента. «Это самое низкое — я хочу это подчеркнуть — значение в современной истории России», — отметил глава государства.
Читать в источнике
Комментировать207
с чего всё началось

Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.
ТАССвчера в 06:04

Подробнее о событии

Путин заявил о самой низкой в современной истории России безработице

РБКвчера в 06:33

Россия достигла рекорда по уровню безработицы — Путин

REGNUMвчера в 05:51

Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

ТАССвчера в 06:04

Путин назвал уровень безработицы в РФ исторически низким

News.ruвчера в 06:00

Путин заявил о самом низком уровне безработицы в истории России

Московский Комсомолецвчера в 05:59

Путин объявил о самой низкой безработице в истории России

RT на русскомвчера в 05:53

Путин заявил о самом низком в истории России уровне безработицы

Газета.Ruвчера в 06:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Транспорт

ЦППК предупредила о сбое в работе билетной системы на ряде станций

Билетная система на ряде железнодорожных станций утром в четверг работает со сбоями, в ближайшее время работа будет стабилизирована, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.
РИАМО 01:36
Политика

В ВМС Украины обвинили Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко прокомментировал возвращение Россией задержанных в Керченском проливе кораблей и обвинил Москву в «варварском отношении» к ним.
Известия вчера в 17:00
Технологии

Россияне стали одними из самых активных пользователей финтех-услуг

Наиболее популярным у россиян сервисом стали переводы и платежи — о такой услуге знают 100% жителей страны (в мире — 96%).
РБК 02:00
Теннис

Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Газета.Ru 01:51
Общество

На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Lenta.ru вчера в 21:16
Технологии

Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов из-за проблем с безопасностью.
Ведомости вчера в 18:19
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:16
Здоровье

Названы первые симптомы рака головного мозга

Для начала следует обратить внимание на продолжительные головные боли, которые усиливаются при физической нагрузке, это первый симптом рака головного мозга.
Актуальные Новости 02:11
Общество

Задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России

Обвиненного в хищении и отмывании бюджетных средств бывшего чиновника министерства культуры России Бориса Мазо выдадут российским властям.
Lenta.ru 02:35
Политика

США начали поставлять сжиженный газ на Украину

"Американскому сжиженному природному газу (СПГ) на Украине быть!", - начинается сообщение.
Газета.Ru вчера в 20:39
Игры

Функция Remote Play Together теперь доступна всем пользователям Steam

Игромания.ру 02:02
Общество

В Минкомсвязи представили пять новых суперсервисов на портале госуслуг

Всего до конца года на портале госуслуг планируется разместить прототипы всех 25 суперсервисов, запланированных в национальном проекте "Цифровая экономика".
РИА Новости 01:11
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк ответила на слухи о ее смерти

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали слухи о ее смерти в Instagram.
Газета.Ru 02:37
Футбол

Юран считает, что Дзюбу оскорбляли не российские болельщики

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран уверен, что оскорбительные кричалки капитану национальной сборной Артёма Дзюбы скандировали не российские фанаты, а болельщики из других стран.
Нева Спорт вчера в 20:00
Хоккей

«Рейнджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.
Российская газета вчера в 23:40
Политика

Украинка объявила себя женой Путина и попыталась прорваться к нему

Гражданка Украины, 36-летняя Наталья, попыталась прорваться к президенту России Владимиру Путину, представившись его супругой.
Lenta.ru 01:41
Здоровье

Минздрав ужесточил правила получения справок для водителей

Пройти комиссию смоленским водителям будет сложнее и дороже Минздрав ужесточил правила получения медицинских справок для оформления водительских прав.
Главная Тема 01:00
Политика

Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Lenta.ru вчера в 11:18
Баскетбол

ЦСКА уступил «Басконии» в Евролиге

В матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги испанская "Баскония" принимала московский ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 18:12
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Происшествия

Появилось видео попытки самоубийства историка-расчленителя Соколова

Lenta.ru 01:37
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию

Millionaire.ru вчера в 03:55
Происшествия

В Приморье вынесли приговор офицеру по делу о смерти солдата-срочника

Уссурийский гарнизонный суд отправил в колонию общего режима на шесть лет старшего лейтенанта Евгения Хомякова из издевательства над солдатом-срочником, который покончил с собой, сообщает РИА Новости с ссылкой на представителя суда.
Российская газета 01:02
Политика

В Сербии подтвердили встречу местного силовика с офицером разведки РФ

Глава аналитического управления Агентства информационной безопасности Сербии Реля Жельски подтвердил подлинность видео встречи местного силовика с сотрудником военной разведки РФ.
News.ru вчера в 10:54
Политика

У самолета Зеленского отказал двигатель

Rambler News Service вчера в 14:29
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Lenta.ru вчера в 17:28
Политика

Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях

Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Газета.Ru вчера в 10:59
Политика

Байден посетовал на нежелание Путина видеть его президентом США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что президент России Владимир Путин не хочет его победы на выборах главы государства 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное