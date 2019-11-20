Общество
Слово и ДелоПутин заявил о рекордно низком уровне безработицы в истории России
Уровень безработицы в России достиг самого низкого в современной истории государства уровня, составив за январь-сентябрь 4,6% экономически активного населения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!».
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Кино
Фильм «Джокер» может получить продолжение
Происшествия
Пилот по ошибке объявил посадку в Москве вместо Киева
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись
Семья продолжающей бороться с раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на сообщения, появившиеся в СМИ, о планах Петра Чернышева развестись с больной супругой.
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Общество
Справка для получения водительских прав подорожает в несколько раз
С 22 ноября в России вступает в силу новый порядок обязательного медосвидетельствования для получения водительских прав.
Политика
Зеленский осмотрел лишенные туалетов украинские корабли
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Очаков, чтобы осмотреть три корабля, которые вернулись из России после задержания.
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал российских артистов из-за выступлений в Латвии
Здоровье
Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма
Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Происшествия
Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Экономика
Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии
Согласно проекту, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн рублей в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, затем до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн рублей в 2024 году.
Политика
Претендентка в президенты США на дебатах призвала отказаться от вмешательства за рубежом
Член Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард в случае избрания на пост президента США намерена положить конец интервенционистской политике за рубежом.
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Политика
В Латвии запретили вещание 9 российских телеканалов
Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение остановить в государстве трансляцию девяти телеканалов, сообщает Lsm.lv.
Футбол
Агент Ибрагимовича ведет переговоры с «Миланом»
Агент Златана Ибрагимовича Мино Райола ведет переговоры с итальянским клубом "Милан".
Технологии
Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Транспорт
Началась перекодировка карт «Тройка» для бесплатной пересадки на МЦД
До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
Футбол
Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Технологии
Финансируемый Биллом Гейтсом стартап совершит прорыв к чистой энергии
Финансируемый предпринимателем Биллом Гейтсом стартап Heliogen совершит прорыв к экологически чистой энергии.
Политика
В США предложили договориться с Россией насчет ДРСМД
Сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар выступила за возобновление переговоров о заключении и продлении международных договоров между Россией и США.
Общество
Очереди из водителей выстроились у наркодиспансеров по всей России
Об очередях в Воронеже, Оренбурге и Ярославле сообщает РИА Новости, про очередь из десятков человек около наркологического диспансера в Чите ранее на Читинском городском портале.
Наука
Суп может помочь справиться с малярией
Британские ученые обнаружили, что есть супы, мешающие бесполому размножению возбудителя малярии, и тем самым останавливающие инфекцию.
Шоу-бизнес
Брэда Питта заметили в компании актрисы, которая моложе его на 25 лет
Американского актера Брэда Питта заметили в компании 30-летней актрисы Алии Шокат, сообщает издание People.
Экономика
Тюменские власти анонсировали 8 инвестпроектов на 26 миллиардов
В документе сообщается о перспективных инвестпроектах на 26 млрд рублей.
Армия и оружие
МИД России осудил ракетные удары Израиля по Сирии
Впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснил, что ракетный удар по иранским объектам в Сирии был ответом на обстрел израильской территории, передавало издание Haaretz.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Политика