Общество

Слово и ДелоСлово и ДелоПутин заявил о рекордно низком уровне безработицы в истории России

Уровень безработицы в России достиг самого низкого в современной истории государства уровня, составив за январь-сентябрь 4,6% экономически активного населения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!».
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Путин заявил о самой низкой в современной истории России безработице

РБКвчера в 06:33

Путин заявил о самом низком в истории России уровне безработицы

Газета.Ruвчера в 06:04

Россия достигла рекорда по уровню безработицы — Путин

REGNUMвчера в 05:51

Путин назвал уровень безработицы в РФ исторически низким

News.ruвчера в 06:00

Путин заявил о самом низком уровне безработицы в истории России

Московский Комсомолецвчера в 05:59

Путин объявил о самой низкой безработице в истории России

RT на русскомвчера в 05:53

Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

ТАССвчера в 06:04
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено вчера в 23:45, Ашберн
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Фильм «Джокер» может получить продолжение

Neva.Today вчера в 11:10
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Пилот по ошибке объявил посадку в Москве вместо Киева

Известия вчера в 08:12
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Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись

Семья продолжающей бороться с раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на сообщения, появившиеся в СМИ, о планах Петра Чернышева развестись с больной супругой.
Ugpressa.ru вчера в 23:00
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Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

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РИА Новости вчера в 22:55
Общество

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С 22 ноября в России вступает в силу новый порядок обязательного медосвидетельствования для получения водительских прав.
ГТРК Владимир вчера в 06:57
Политика

Зеленский осмотрел лишенные туалетов украинские корабли

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Очаков, чтобы осмотреть три корабля, которые вернулись из России после задержания.
Lenta.ru вчера в 17:14
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Пригожин раскритиковал российских артистов из-за выступлений в Латвии

Life.ru 18 ноября в 23:03
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Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма

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МИР 24 вчера в 21:22
Общество

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По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Газета.Ru вчера в 07:34
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Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
Известия вчера в 16:55
Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru вчера в 09:32
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
Экономика

Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии

Согласно проекту, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн рублей в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, затем до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн рублей в 2024 году.
URA.Ru вчера в 23:03
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Претендентка в президенты США на дебатах призвала отказаться от вмешательства за рубежом

Член Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард в случае избрания на пост президента США намерена положить конец интервенционистской политике за рубежом.
ТАСС вчера в 22:13
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
Политика

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Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение остановить в государстве трансляцию девяти телеканалов, сообщает Lsm.lv.
Евразия Daily вчера в 09:19
Футбол

Агент Ибрагимовича ведет переговоры с «Миланом»

Агент Златана Ибрагимовича Мино Райола ведет переговоры с итальянским клубом "Милан".
Bobsoccer вчера в 14:45
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Коммерсантъ вчера в 19:21
Общество

На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Lenta.ru вчера в 21:16
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Началась перекодировка карт «Тройка» для бесплатной пересадки на МЦД

До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
Комсомольская правда вчера в 14:30
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Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
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Финансируемый Биллом Гейтсом стартап совершит прорыв к чистой энергии

Финансируемый предпринимателем Биллом Гейтсом стартап Heliogen совершит прорыв к экологически чистой энергии.
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В США предложили договориться с Россией насчет ДРСМД

Сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар выступила за возобновление переговоров о заключении и продлении международных договоров между Россией и США.
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Об очередях в Воронеже, Оренбурге и Ярославле сообщает РИА Новости, про очередь из десятков человек около наркологического диспансера в Чите ранее на Читинском городском портале.
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Neva.Today 19 ноября в 16:35
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Брэда Питта заметили в компании актрисы, которая моложе его на 25 лет

Американского актера Брэда Питта заметили в компании 30-летней актрисы Алии Шокат, сообщает издание People.
Sputnik Литва вчера в 23:00
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Тюменские власти анонсировали 8 инвестпроектов на 26 миллиардов

В документе сообщается о перспективных инвестпроектах на 26 млрд рублей.
Правда УрФО вчера в 10:44
Армия и оружие

МИД России осудил ракетные удары Израиля по Сирии

Впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснил, что ракетный удар по иранским объектам в Сирии был ответом на обстрел израильской территории, передавало издание Haaretz.
Rambler News Service вчера в 04:54
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Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

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Российская газета вчера в 07:52
Политика

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