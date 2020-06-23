Общество

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны. Глава государства отметил, что прошедшие в борьбе с болезнью месяцы были непростыми для всех россиян.
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Путин рассказал о сложном периоде, изменившем уклад жизни россиян

РИА Новости16:29

Путин: последние три месяца резко изменили уклад жизни россиян

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«Другое ощущение времени»: Путин сообщил о резком изменении уклада жизни россиян

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«Это было время надежды»: Путин о периоде пандемии

ТК Звезда11:53

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Газета.Ru11:45

Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде

РБК12:34

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Известия10:05
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 20:26, Ашберн
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
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Происшествия

Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора

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Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
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Политика

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК 19:31
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Происшествия

В Ленинградской области арестовали экс-депутата, ранившего женщину

РИА Новости 06:43
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Религия

Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении

Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру 08:20
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Общество

Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом

Президент России Владимир Путин предложил отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить с 13 до 15 процентов налог для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год.
РИА Новости 10:23
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке

Ведомости 06:47
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Психолог назвала развод Харламова и Асмус «кризисом в отношениях»

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В Алтайском крае возобновляют плановую медпомощь

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился возобновить в регионе оказание жителям плановой медицинской помощи.
ИА 1-Line 20 июня в 22:30
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Общество

Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков

Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования.
Peterburg2.ru 21 июня в 16:14
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
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Происшествия

Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме

Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ru 06:43
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Гаджеты

Смартфон iPhone от Apple заменит ключ для автомобилей

Компания Apple представила новую операционную систему iOS 14, которая среди прочего позволяет использовать iPhone в качестве ключа от автомобиля и даже передавать его другим через iMessage.
Автоновости дня 04:00
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Общество

Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию

Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
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Армия и оружие

Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО

Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
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Происшествия

В Амурской области загорелись пиломатериалы на лесопилке

По данным ведомства, возгорание локалиховано. "В 01:41 (мск) пожар локализован на площади 1 600 кв. метров", - сказали в пресс-службе.
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Футбол

Вагнер Лав вместо ПФК ЦСКА перешел в казахстанский «Кайрат»

Российская газета 12:15
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В России появилось обновление EMUI 10.1 для смартфонов Huawei

EMUI 10.1 основана на Android 10.
Evo-rus.com вчера в 13:13
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Известия 18:15
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Общество

Роскачество обнаружило антибиотики и хлор в курином филе

Роскачество проверило 15 торговых марок куриного филе, которые продаются в российских магазинах, в 10 из них выявили следы хлора и антибиотиков, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 03:36
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Общество

Первым в России Парад Победы прошел в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском прошло торжественное прохождение войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – первое в России.
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В России Haval F7x получил новый мотор и стал доступнее

Модель получила безальтернативный 2,0-литровый мотор с отдачей 190 л.с. При этом, к удивлению потребителей, компания сравняла цены на модели F7 и F7x.
SpeedMe вчера в 08:08
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Почему пропадает обоняние при коронавирусной инфекции

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Адвокат сообщил о подвижках в переговорах об обмене Бута и Ярошенко

Переговоры об обмене отбывающих сроки в тюрьмах Соединенных Штатах россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идут, скоро в их жизни могут произойти положительные изменения.
Газета.Ru 18:18
Политика

Россия решила отказаться от РЛС «Балхаш» в Казахстане

Москва 24 вчера в 08:00
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Энергетика

Цена барреля нефти Brent превысила 43 доллара

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже выросла на 2,2% – до 43,1 доллара за баррель.
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В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку

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