Коронавирус
Lenta.ruПутин заявил о падении интереса россиян к ипотеке
Президент России Владимир Путин заявил о падении интереса россиян к ипотеке. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Общество
В МегаФоне разъяснили недоразумение с номером для получения пропусков
В МегаФоне во вторник уточнили, что не получали запросов от правительства Подмосковья касательно организации услуги на номер 0250.
Газета.Ru 07:15
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции
Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
Общество
Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных масок
По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок.
Piter.tv 12:58
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM 15:42
Общество
Российский физик-ядерщик Тлисов умер в больнице в Коммунарке
Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице.
ТАСС 10:04
Культура
Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»
Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
iReactor вчера в 05:55
Происшествия
Часть Калининграда осталась без света из-за аварии
Часть областного центра во вторник, 14 апреля, осталась без света из-за аварии.
Новый Калининград.Ru 11:37
Общество
«Яндекс.Карты» начали показывать размер очередей в магазинах
Сервис «Яндекс.Карты» начал показывать размер очередей в магазинах. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Дождь 05:31
Гаджеты
Motorola 22 апреля представит флагманский смартфон
Компания Motorola готовит к выпуску новые флагманские смартфоны Motorola Edge и Edge+.
Piter.tv 04:00
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru вчера в 20:29
Армия и оружие
«США воруют нефть, а турки идут на Идлиб»: что началось в Сирии
С территории Ирака в провинцию Хасеке на северо-востоке Сирии въехали десятки грузовиков и бронеавтомобилей.
РИА Новости 01:00
Экономика
«Газпром» может направить на дивиденды за 2019 год 30% чистой прибыли
Всего на выплату дивидендов может быть направлено 360,784 млрд рублей, или 30% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Rambler News Service 13:16
Футбол
Зико рассказал, как В. Березуцкий подколол Вагнера Лава
Бывший главный тренер московского ЦСКА Зико рассказал забавную историю о том, как экс-защитник московского клуба Василий Березуцкий подшутил над бывшим форвардом «армейцев» Вагнером Лавом.
Чемпионат 15:18
Космос
Ученые рассказали, как образовался загадочный астероид Оумуамуа
Ученые раскрыли механизм возникновения астероида под названием Оумуамуа. Таинственное небесное тело имеет довольно необычную форму.
Актуальные Новости 03:36
Общество
Дипломаты США за два года до пандемии знали о проблемах в лаборатории в Ухане
Сотрудники американского посольства в Китае за два года до пандемии COVID-19 предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане.
Известия 10:08
Политика
Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, и резкого скачка заболеваемости не произошло благодаря сознательности граждан, об этом он сказал во время своего видеообращения.
РИА Новости 13:09
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала фото из съемной однушки
Анастасия Волочкова как никто знает, что значит зарабатывать копеечку каторжным трудом.
Комсомольская правда 12:50
Транспорт
Пропуск хода: как штрафуют водителей в условиях пандемии
Автовладельцев, остановленных инспекторами, просят не выходить из автомобиля и соблюдать все требования сотрудников ГИБДД, в том числе и безопасную дистанцию.
Известия 17:02
Армия и оружие
Войска Фаиза Сарраджа заняли территорию до границы Туниса
REGNUM вчера в 12:02
Общество
Мишустин поручил начать работу над вводом беспилотников на дорогах
Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России до 12 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.
RT на русском 16:12
Авто
Против концерна Volkswagen подали иск сразу 250 000 человек
Более 250 000 клиентов концерна Volkswagen подали против немецкого производителя крупнейший в истории коллективный иск.
Motor 12:39
Хоккей
НХЛ продлила режим самоизоляции до 30 апреля
Руководство лиги провело консультации с медицинскими экспертами и профсоюзом игроков лиги и в итоге приняло решение о продлении режима самоизоляции.
ODDS.ru 12:37
Общество
Кафе в Москве забетонировали не из-за карантинных мер
В центре Москвы забетонировали кафе. «Самса халяль» на Таганке продолжала работать, несмотря на запрет суда и режим самоизоляции.
Собеседник 10:46
Игры
Sony раздаст трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4
В Китае и Германии, правда, Uncharted заменит Knack 2.
Игромания.ру 12:07
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
Общество
Инфекционную больницу в Новой Москве строит поставщик бордюров для мэрии
По данным «Русской службы Би-би-си», возведением семи из двенадцати корпусов занимается компания «Крост» у которой столичные власти намерены закупить бетонные бордюры на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 14:02
Кино
Вышел трейлер фильма «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой
Российский актёр Константин Хабенский опубликовал трейлер фильма «Доктор Лиза», рассказывающего об основательнице фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке.
News.ru вчера в 11:49