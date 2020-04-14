Президент России Владимир Путин заявил о падении интереса россиян к ипотеке. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин заявил о падении интереса россиян к ипотеке

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