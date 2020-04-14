Число новых ипотечных кредитов в российских банках резко упало за первую неделю апреля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Его слова приводит пресс-служба Кремля. Глава государства добавил, что это отразится на строительной отрасли и на смежных секторах.

Путин заявил о резком падении числа ипотечных кредитов в России

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