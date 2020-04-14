Коронавирус

РБКРБКПутин заявил о резком падении числа ипотечных кредитов в России

Число новых ипотечных кредитов в российских банках резко упало за первую неделю апреля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Его слова приводит пресс-служба Кремля. Глава государства добавил, что это отразится на строительной отрасли и на смежных секторах.
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Путин заявил о резком падении числа ипотечных кредитов в России

РБК08:39

Путин заявил о падении интереса россиян к ипотеке

Lenta.ru07:23

Путин: пандемия не должна стать шоком для госуправления

Вести.Ru07:38

Путин заявил о резком падении числа новых ипотечных кредитов в апреле

РЕН ТВ07:06

Путин сообщил о резком снижении числа ипотечных кредитов в России

Комсомольская правда07:00

Путин: резкое падение ипотеки угрожает строительной отрасли

РИА Новости07:08

Путин констатировал резкое падение числа новых ипотечных кредитов в начале апреля

Интерфакс07:33
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