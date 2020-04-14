Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил о резком сокращении числа новых ипотечных кредитов в банках в первую неделю апреля.

Путин заявил о резком падении числа ипотечных кредитов в РФ

Политика Уволен прокурор Забайкалья Василий Войкин Прокурор Забайкальского края Василий Войкин уволен со своего поста указом президента России Владимира Путина в связи с выходом на пенсию. 5

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. 2,8K

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 478

Энергетика В России зафиксировали снижение цен на бензин По итогам прошедшей недели в России зафиксировано снижение розничных цен на бензин, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго). 3K

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 365

Энергетика Спрос на нефть в мире упал до уровня 1995 года Мировой спрос на нефть в апреле 2020 года упадет на 29 млн барр./день по сравнению с апрелем прошлого года и вернется на уровень, который последний раз был в 1995 году.

Экономика Кудрин предупредил банки о скором кризисе Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19. 212

Общество Рособрнадзор назвал планируемые сроки основного периода ГИА-9 Основной период государственной аттестации для девятых классов (ГИА-9) планируют провести с 8 июня по 31 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. 1

Общество В Москве изолировали более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама Более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама изолировали в гостиницах Москвы, у троих нашли симптомы ОРВИ и отправили в больницу, говорится в сообщении на сайте столичного Роспотребнадзора.

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 4K

Происшествия В Пензенской области скончалась 50-летняя женщина с коронавирусом 50-летняя женщина находилась в реанимации около двух недель на ИВЛ (искусственной вентиляции легких), но, несмотря на усилия медперсонала, боровшихся за ее жизнь, скончалась. 2

Экономика Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке Банк «Дом.РФ» не намерен повышать требования к заемщикам и, наоборот, снизил минимальный порог первоначального взноса по ипотеке, сообщил директор ипотечного бизнеса кредитной организации Игорь Ларин. 119

Политика Генсек ООН осудил решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что президент США Дональд Трамп выбрал неподходящее время для прекращения финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 12

Политика В Крыму исключили национализацию принадлежащих иностранцам земель Никакой национализации крымских земельных участков, принадлежащих иностранцам, осуществляться не будет, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил. 33

Общество В Тульской области закрыли строительные магазины и пункты самовывоза 14 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в закон "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области". 75

Общество Госдума запретила брать комиссию при оплате услуг ЖКХ Во вторник, 14 апреля, Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который запретит кредитным организациям, платежным агентам и операторам почтовой связи взимать с физлиц комиссию при оплате услуг ЖКХ. 162