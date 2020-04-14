Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскПутин заявил о резком падении количества новых ипотечных кредитов

Путин отметил, что в этом нет ничего неожиданного. Президент Владимир Путин заявил, что в первую неделю апреля резко упало число новых ипотечных кредитов, пишет «Интерфакс». Об этом глава государства сказал на видеоконференции по экономическим вопросам.
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Путин заявил о резком падении числа ипотечных кредитов в России

РБК08:39

Путин заявил о падении интереса россиян к ипотеке

Lenta.ru07:23

Путин заявил о резком падении числа новых ипотечных кредитов в апреле

РЕН ТВ07:06

Путин: резкое падение ипотеки угрожает строительной отрасли

РИА Новости07:08

Путин сообщил о резком снижении числа ипотечных кредитов в России

Комсомольская правда07:00

Путин: пандемия не должна стать шоком для госуправления

Вести.Ru07:38

Путин констатировал резкое падение числа новых ипотечных кредитов в начале апреля

Интерфакс07:33
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Общество

Власти Москвы объяснили, в каких случаях аннулируют пропуска

Если выяснится, что сведения ложные, пропуск аннулируют. Об этом заявителю сообщат отдельно.
Российская газета 09:05
6
Общество

Госдума одобрила запрет на взимание комиссий с платежей по ЖКХ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что избиратели неоднократно просили депутатов отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ.
Говорит Москва 08:55
135
Политика

Сенатор назвал неадекватными заявления Турчинова о возвращении Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков считает неадекватным прогноз Александра Турчинова по возвращении Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию.
Аргументы недели вчера в 14:55
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Общество

Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
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Политика

Более 70 российских школьников застряли в США

В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь.
Lenta.ru 12:07
484
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
399
Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Армия и оружие

Генсек НАТО: Коронавирус не остановил усиление России в Черном море

Россия продолжает наращивать военное присутствие в Крыму и в регионе Черного моря, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Росбалт 08:39
5
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
2,4K
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
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Кино

Премьера фильма «Фея» Анны Меликян с Хабенским пройдет в Сети

Премьера нового фильма "Фея" Анны Меликян с Константином Хабенским и Екатериной Агеевой в главных ролях пройдет сразу в Сети.
Российская газета вчера в 09:24
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Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
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Армия и оружие

Войска Фаиза Сарраджа заняли территорию до границы Туниса

Эль-Аджайлат, 13 апреля 2020, 19:02 — REGNUM Город Эль-Аджайлат (Ливия) занят войсками Правительства национального согласия, возглавляемого Фаизом Сарраджем, передаёт 13 апреля Al Jazeera.
REGNUM вчера в 12:02
4
Кино

В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»

Платформа Disney+ подвергла цензуре комедию Рона Ховарда «Всплеск» 1984 года, прикрыв при помощи спецэффектов голые ягодицы героини в исполнении Ханны Дэрил, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 10:10
6
Здоровье

Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе

Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты.
РИА Новости 12:37
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Происшествия

Миномет взорвался на учениях в Донецкой области

Газета.Ru 12:29
Энергетика

Цены на нефть эталонных марок продолжают падать

По данным на 18.31 мск на лондонской бирже ICE цена на нефть Brent снизилась на 5,36%, до $30,04 за баррель.
Газета.Ru 11:39
43
Общество

Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
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Политика

Обама поддержал Байдена в качестве кандидата в президенты США

Бывший президент США Барак Обама во вторник поддержал бывшего вице-президента США Джо Байдена в качестве кандидата на пост главы государства от Демократической партии.
РИА Новости 12:26
Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
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Политика

В Москве заявили об искажении Западом данных о COVID-19 в России

По мнению главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова, COVID-19 стал еще одним поводом для пропагандистской войны с Россией.
Утро.ru 12:36
1
Политика

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах будут недоработки в борьбе с распространением коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:36
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Политика

Для жителей Донбасса предлагают отменить пошлину за паспорта РФ

В Госдуму внесен законопроект об освобождении жителей непризнанных ДНР и ЛНР от пошлины за получение паспорта РФ.
Российская газета 09:06
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Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
3,2K
Наука

Обнаружено слабое место коронавируса

После многочисленных тестов британские ученые выяснили, что вирус SARS-CoV-2 имеет довольно "рыхлую" оболочку (у многих опасных вирусов, например ВИЧ, оболочка гораздо более плотная).
Территория новостей 12:22
9
Общество

Полиция Челябинска получила право штрафовать за нарушение самоизоляции

Согласно документу, теперь сотрудники полиции могут собирать административные материалы за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности.
Эхо Москвы в Челябинске 08:07
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Общество

Министр юстиции связал бунт в колонии Ангарска с шантажом осужденных

Беспорядки в исправительной колонии № 15 в Ангарске (Иркутская область) произошли после недавней смены руководства.
РБК 11:47
67
Армия и оружие

В Черное море вошел эсминец ВМС США

Американский эсминец "Портер" вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил российский Национальный центр управления обороной.
Piter.tv вчера в 15:54
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Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет

В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении в 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
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Политика

The New York Times связала вспышку коронавируса в США с Путиным

Американская газета The New York Times (NYT) опубликовала статью научного журналиста Уильяма Брода (William J. Broad), который связал вспышку коронавируса в США с кампанией, направленной на развал американского здравоохранения, за которой якобы стоит президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 11:01
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