Экономика
Суть событийПутин заявил о рисках низкой инфляции для экономики
В настоящее время инфляция снижается быстрее, чем это ожидалось. Сейчас показатели находятся на уровне 3,6%, а в начале следующего года могут опуститься до 3% и даже ниже. "И здесь есть определённые риска для оживления экономики", - заявил глава государства.
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Текущий рост потребительских цен — 3,6%, а в начале будущего года мы вполне можем увидеть 3% и даже, может быть, ниже. Снижение инфляции происходит быстрее, чем мы ожидаем.
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«Есть все предпосылки для того, чтобы решить задачу по реальному увеличению доходов населения…»
Столица С17 ноября в 09:50
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Общество
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
Политика
Украину не интересует контракт с «Газпромом» на год
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна не заинтересована в промежуточном контракте с "Газпромом", сообщает ТАСС.
Общество
СМИ сообщили о переводе более $800 млн через офшоры Абызова
Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов создал офшорную сеть, на счета которой с 2011 по 2016 год поступило более $860 млн, говорится в совместном расследовании «Новой газеты», Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала STV и эстонской газеты Postimees.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой сводит татуировки на лице
Денис Шальных - 27-летний сын Елены Яковлевой и актера Валерия Шальных - отличается эпатажным видом и все из-за татуировок на его мускулистом теле.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Политика
Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Шоу-бизнес
Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Экономика
Госдума приняла закон о переносе выплат по советским вкладам
Как рассказал ранее замглавы Мифнина Алексей Моисеев, закон об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской заявил в полицию о взломе своей почты и соцсетей
Муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов написал заявление в полицию о взломе своей почты и соцсетей.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Авто
Aston Martin представил новый кроссовер Aston Martin DBX
Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
Политика
Москва и Минск не смогли согласовать треть карт по интеграции
Как прошли переговоры в Горках Во вторник, 19 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев в подмосковных Горках принимал белорусского коллегу Сергея Румаса — в рамках традиционного ежегодного заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
Футбол
УЕФА утвердил состав корзин на жеребьевке ЕВРО-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части ЕВРО-2020, согласно которому сборная Бельгии будет соперником команды России по группе В, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Политика
Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружения в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».
Армия и оружие
МИД России осудил авиаудары Израиля по Сирии
Россия считает неправильным нападение израильских Военно-воздушных сил на Сирию.
Экономика
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Футбол
Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020
России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
Общество
В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей
«Законопроектом предусматривается получение МВД информации о водителях, приобретших медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения», — заявили в ведомстве.
Общество
Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Общество
В Турции достроен конкурент «Турецкого потока»
Вторая и заключительная часть первой фазы проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет официально введена в эксплуатацию 30 ноября, сообщило со ссылкой на слова министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза турецкое издание Daily Sabah.
Происшествия
Губернатор устроил разнос из-за гибели людей в яме с кипятком в Пензе
19 ноября директор эксплуатирующей организации «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев заявил, что в Пензе перед провалом асфальта, из-за которого автомобиль с двумя людьми ушел под землю, проверяли теплотрассу и не обнаружили проблем.
Общество
Костромские водители «штурмуют» наркодиспансер
Огромная очередь к регистратуре наркодиспансера растянулась на весь первый этаж.
Политика
Эксперт оценил перспективы принятия в США закона по Гонконгу
Принятие в США закона по Гонконгу закроет путь торговой сделке Соединенных Штатов и Китая, считает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.
Происшествия
Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.