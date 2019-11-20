Текущий рост потребительских цен — 3,6%, а в начале будущего года мы вполне можем увидеть 3% и даже, может быть, ниже. Снижение инфляции происходит быстрее, чем мы ожидаем.

В настоящее время инфляция снижается быстрее, чем это ожидалось. Сейчас показатели находятся на уровне 3,6%, а в начале следующего года могут опуститься до 3% и даже ниже. "И здесь есть определённые риска для оживления экономики", - заявил глава государства.

Путин заявил о рисках низкой инфляции для экономики

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