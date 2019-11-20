Экономика
Суть событийПутин заявил о рисках низкой инфляции для экономики
В настоящее время инфляция снижается быстрее, чем это ожидалось. Сейчас показатели находятся на уровне 3,6%, а в начале следующего года могут опуститься до 3% и даже ниже. "И здесь есть определённые риска для оживления экономики", - заявил глава государства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Инфляционный оптимизм Путина связали с ненадобностью ходить по магазинам
Национальная служба новостей13:55
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Происшествия
Возбуждено дело против посадившей ребенка за руль матери
Интернет
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
Культура
Участнику «Детского Евровидения» от России стало плохо на репетиции
Участник конкурса "Детское Евровидение - 2019", представляющий Россию, почувствовал себя плохо во время репетиции в польском городе Гливице.
Путешествия
Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях
Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
Происшествия
Мужчина спрыгнул на рельсы метро на станции «Баррикадная» в Москве
По данным пресс-службы, мужчина прыгнул на жесткий путь на станции метро "Баррикадная" примерно в 19:20.
Общество
Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день
В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Хоккей
Агент Флёри назвал отражённый своим клиентом бросок «сейвом столетия»
Хоккейный агент Аллан Уолш, представляющий интересы голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, прокомментировал действия своего клиента в матче регулярного чемпионата НХЛ с „Торонто Мэйпл Лифс“ (4:2). За четыре минуты до конца третьего периода Флёри стал автором одного из лучших сейвов сезона.
Происшествия
«Новая газета» нашла на видео жестокого убийства мужчины в Сирии бойца ЧВК «Вагнер»
«Новая газета» выяснила, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут быть причастны к жестокому убийству мужчины в Сирии.
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Футбол
«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ
«Спартак» на своём официальном сайте сообщил, что команда не примет зимой участия в турнире в США, а проведёт сбор в ОАЭ.
Здоровье
В Самарской области частные клиники могут отказаться от абортов
В минздраве региона ожидают, что частные клиники полностью откажутся от проведения абортов уже в 2020 году.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Общество
Госдума продлила заморозку военных пенсий
В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
Политика
Эксперт оценил заявление МИД Германии по транзиту газа через Украину
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что транзит российского газа через территорию Украины должен продолжаться после 2019 года.
Здоровье
Врач посоветовала, как пережить аномальное атмосферное давление
Изменение артериального давления не всегда зависит от атмосферного.
Общество
«Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции
Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Хоккей
Овечкин назвал Олимпиаду самым главным турниром
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александр Овечкин хочет выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Происшествия
Сына бывшего президента Германии убили во время лекции
Врач Фриц фон Вайцзеккер, сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, был смертельно ранен во время лекции.
Политика
Time узнал о желании Помпео уволиться с поста госсекретаря США
Среди причин, побудивших Помпео рассматривать возможность отставки, Time называет растущую критику из-за того, что он не отстаивает интересы американских дипломатов, на которых давят конгрессмены и президент Дональд Трамп.
Авто
Опубликованы первые снимки внедорожника Maybach
За два дня до официального дебюта Mercedes-Maybach GLS производитель разместил в Сети затемненный снимок передней части вседорожника.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе змей и пчел
Шоу-бизнес
Алла Пугачева мечтает дожить до совершеннолетия своих детей
Российская и советская актриса и певица Алла Борисовна Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.