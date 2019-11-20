Экономика

РБКРБКПутин заявил о рисках низкой инфляции для развития экономики

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что по итогам 2019 года инфляция (декабрь к декабрю), скорее всего, уйдет «гораздо ниже» официального прогноза в 3,8%. По версии Минэкономразвития, низкая инфляция — отражение слабого потребительского спроса, и риском добавочного давления на цены являются меры ЦБ по охлаждению потребительского кредитования.
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Тактические отступления от строгостей

Коммерсантъ17:35

Инфляционный оптимизм Путина связали с ненадобностью ходить по магазинам

Национальная служба новостей13:55

Путин: стремительное снижение инфляции создает риски для роста экономики

Газета.Ru06:31

Путин не исключил, что инфляция в России в начале 2020 года может быть меньше 3%

ТАСС06:23

Президент РФ спрогнозировал падение инфляции ниже 3% в начале 2020 года

Интерфакс06:08

Путин рассказал о росте экономических показателей России

Известия05:55

Путин заявил о рисках низкой инфляции для развития экономики

РБК06:32
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Экономика

Число компаний-однодневок в России сократилось в 10 раз с 2016 года

Количество организаций-однодневок в России с 2016 года сократилось в 10 раз, с 32% от общего числа компаний в стране до 3,1%. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин в интервью газете "Коммерсантъ".
ТАСС 17:21
Транспорт

Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

РБК 16:58
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой

Девятилетнюю девочку, пропавшую в кубанском хуторе Родниковском во время прогулки, нашли живой.
ТАСС 03:25
Авто

Кроссовер Aston Martin DBX представлен официально

Компания Aston Martin представила на автосалоне в Лос-Анджелесе первый в своей истории кроссовер - DBX.
За рулем Кубань 02:29
Общество

В МВД признали отца Багдасарян законным гражданином России

Давид Кемулария, адвокат осуждённой за многочисленные нарушения правил дорожного движения Мары Багдасарян, сообщил, что повторная проверка Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве показала, что её отец, Эльмар Багдасарян, законно имеет российское гражданство.
RT на русском 16:06
Политика

У самолета Зеленского отказал двигатель

Украинский президент Владимир Зеленский не смог вовремя вылететь в Очаков для встречи вернувшихся из России кораблей, так как у его самолета отказал двигатель.
Газета.Ru 17:27
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В Карском море всплыла уже вторая нитка «Газпрома» через Байдарацкую губу

Интерфакс 09:56
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Путин назвал нежелательный сценарий развития ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ-Капитал «Россия зовет!», выразил надежду на то, что украинские военные не вернутся в так называемую «серую зону» в Донбассе.
Lenta.ru 06:48
Финансы

Курс доллара вырос до 63,9 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на восемь копеек и составил 63,9 рубля.
ТАСС 02:06
Футбол

Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020

Если факт манипуляций допинг-пробами будет доказан, то Россию могут лишить права проводить спортивные турниры, в том числе и чемпионат Европы по футболу, утверждает Daily Mail.
Профиль вчера в 12:59
Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча в Санкт-Петербурге

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации по итогам матча сборных России и Бельгии (1:4), который прошел 16 ноября в Санкт-Петербурге.
Российская газета 16:20
Политика

Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
REGNUM 08:21
Кино

Создание новой внешности Соника обошлось Paramount Pictures в $5 млн

REGNUM вчера в 03:24
Спорт

Воронина вошла в состав сборной России на Кубок мира по биатлону

Тамара Воронина включена в состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира, Ирина Старых и Екатерина Глазырина вошли в состав команды на этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
РИА Новости 03:20
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
ТАСС 13:23
Общество

Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном

Британский герцог Йоркский, принц Эндрю (средний сын Елизаветы II и принца Филиппа) попросил освободить его от публичных обязанностей из-за его прошлых контактов с американским миллиардером Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле людьми.
РБК 15:34
Наука

Ученые: Квантовая механика противоречит сама себе

После проведения ряда экспериментов ученые из международной группы, в которую вошли специалисты из Франции, Австрии и Великобритании заявили, что квантовая механика во многих опытах противоречит сама себе.
Актуальные Новости 18 ноября в 11:55
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Культура

В Туркмении впервые со времен ниязовского запрета поставили оперу

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Сына бывшего президента Германии убили во время лекции

Врач Фриц фон Вайцзеккер, сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, был смертельно ранен во время лекции.
Lenta.ru вчера в 21:20
Футбол

Снейдер: мог бы играть на уровне Месси и Роналду. Но не хотел этого

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер считает, что, будучи игроком, мог бы достичь уровня аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, если бы играл на максимуме возможностей.
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Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
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Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Политика

Комитет Сената США одобрил назначение Джона Салливана послом в России

Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам утвердил первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в Москве.
Комсомольская правда 16:08
Экономика

Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Коммерсантъ 07:37
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Влашич получил травму в игре за сборную Хорватии

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в товарищеском матче за национальную команду со сборной Грузии.
Sportbox.RU вчера в 14:33
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В Польшу прибыло судно со сжиженным природным газом из США для Украины

ТАСС 05:05
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Кевин Де Брейне назвал жеребьевку Евро-2020 позором

Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020.
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Врач посоветовала, как пережить аномальное атмосферное давление

Изменение артериального давления не всегда зависит от атмосферного.
Вечерняя Москва 18 ноября в 12:06
Политика

В Сербии проверят сообщения о «вербовке» офицера российским военным

Власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера, сообщил министр обороны Александр Вулин.
РИА Новости 14:42
Как работают Яндекс.Новости?
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