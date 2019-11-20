Экономика
РБКПутин заявил о рисках низкой инфляции для развития экономики
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что по итогам 2019 года инфляция (декабрь к декабрю), скорее всего, уйдет «гораздо ниже» официального прогноза в 3,8%. По версии Минэкономразвития, низкая инфляция — отражение слабого потребительского спроса, и риском добавочного давления на цены являются меры ЦБ по охлаждению потребительского кредитования.
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Текущий рост потребительских цен — 3,6%, а в начале будущего года мы вполне можем увидеть 3% и даже, может быть, ниже. Снижение инфляции происходит быстрее, чем мы ожидаем.
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Политика
Путин рассказал о тревоге после введения первых санкций против России
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Политика
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Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника
Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.
Армия и оружие
Авиасалон в Дубае защитили российскими «Панцирями»
Кино
Старая добрая Англия в фильме «Аббатство Даунтон»
Армия и оружие
Американский вертолет разбился в Афганистане, погибли двое военных
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Пажвок", в результате происшествия погибли два военнослужащих США.
Политика
Глава фракции «Левых» в ФРГ призвал к отмене санкций против России
Лидер фракции «Левых» в парламенте ФРГ Дитмар Барч заявил, что представители политсилы сделают всё возможное для отмены европейских санкций в отношении России.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
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Политика
На Параде Победы-2020 покажут более 20 новинок военной техники
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 9 мая 2020 года на Красной площади в Параде Победы задействуют новую военную технику.
Политика
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Общество
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Шоу-бизнес
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Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Технологии
Разработчики Rust анонсировали первое платное дополнение — оно добавит в игру музыкальные инструменты
Facepunch Studios анонсировала первый платный набор дополнительного контента для Rust.
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В РФ вырос спрос на автомобили для разбора на запчасти
В исследовании «Авито» говорится, что рост в РФ повысился спрос на автомобили для разбора на запчасти в три раза.
Происшествия
Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине
В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.
Общество
В Россию могут ограничить ввоз детских молочных смесей
Минсельхоз прорабатывает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей.
Происшествия
«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников
Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.