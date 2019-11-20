Текущий рост потребительских цен — 3,6%, а в начале будущего года мы вполне можем увидеть 3% и даже, может быть, ниже. Снижение инфляции происходит быстрее, чем мы ожидаем.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что по итогам 2019 года инфляция (декабрь к декабрю), скорее всего, уйдет «гораздо ниже» официального прогноза в 3,8%. По версии Минэкономразвития, низкая инфляция — отражение слабого потребительского спроса, и риском добавочного давления на цены являются меры ЦБ по охлаждению потребительского кредитования.

Путин заявил о рисках низкой инфляции для развития экономики

Политика Путин рассказал о тревоге после введения первых санкций против России Президент России Владимир Путин сообщил, что после введения первых санкций в отношении Москвы у него была тревога, но в итоге Россия достигла очень серьёзных и положительных результатов в импортозамещении.

Политика В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.

Футбол Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020 России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк заподозрила мужа в изменах По признаниям друга Петра, Анастасия стала жутко ревнивой и постоянно изводила мужа подозрениями в изменах.

Политика Путин назвал причину распада Советского союза Президент России Владимир Путин назвал неэффективную политику властей Советского союза и коллапс в социальной сфере причиной распада СССР.

Футбол Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.

Происшествия Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.

Политика На Параде Победы-2020 покажут более 20 новинок военной техники Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 9 мая 2020 года на Красной площади в Параде Победы задействуют новую военную технику.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Общество Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова Экс-министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов, ставший фигурантом дела о хищении, создал целую сеть офшорных компаний со счетами в Swedbank.