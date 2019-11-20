Экономика

Суть событийСуть событийПутин заявил о рисках низкой инфляции для экономики

В настоящее время инфляция снижается быстрее, чем это ожидалось. Сейчас показатели находятся на уровне 3,6%, а в начале следующего года могут опуститься до 3% и даже ниже. "И здесь есть определённые риска для оживления экономики", - заявил глава государства.
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Инфляционный оптимизм Путина связали с ненадобностью ходить по магазинам

Национальная служба новостей13:55

Путин рассказал о росте экономических показателей России

Известия05:55

Путин заявил о рисках низкой инфляции для развития экономики

РБК06:32

Путин не исключил, что инфляция в России в начале 2020 года может быть меньше 3%

ТАСС06:23

Президент РФ спрогнозировал падение инфляции ниже 3% в начале 2020 года

Интерфакс06:08

Путин заявил о рисках для экономики России от резкого снижения инфляции

Коммерсантъ07:08

Путин: стремительное снижение инфляции создает риски для роста экономики

Газета.Ru06:31
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Политика

У самолета Зеленского отказал двигатель

Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.
Известия 15:30
Происшествия

Сына бывшего президента Германии убили во время лекции

Врач Фриц фон Вайцзеккер, сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, был смертельно ранен во время лекции.
Lenta.ru вчера в 21:20
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

РИА Новости 14:01
Политика

В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 05:41
Армия и оружие

Российскую ЗРС С-400 раскритиковали в Польше

В Польше раскритиковали российский зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-400.
Военное обозрение 05:12
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
Политика

Захарова ответила Эстонии на слова об «аннексированных территориях»

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вопрос с территориями, которые спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас назвал аннексированными, закрыт.
Lenta.ru 12:38
Футбол

Роберт Морено — об увольнении с поста главного тренера сборной Испании: «Моя совесть чиста»

Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено выступил с заявлением после возвращения на этот пост Луиса Энрике.
Sportbox.RU 15:10
Здоровье

Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя

Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
РБК 11:20
Космос

Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы

"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.
Маяк (г. Сосновый Бор) 17 ноября в 22:12
Космос

В России построят частную ракету на перекиси водорода

Поскольку разработка Laros подразумевает многократное использование первой ступени, то на посадке у перекисных двигателей создатели ракеты планируют использовать облегчённый режим работы — только на разложении перекиси — для безопасной и надёжной посадки.
Популярная механика 07:34
Происшествия

Дело бывшего доцента Соколова решили передать в Москву

Дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета в Москве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
РБК 06:36
Футбол

Кевин Де Брейне назвал жеребьевку Евро-2020 позором

Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020.
ProstoProSport 08:20
Общество

В Италии сообщили о свадьбе Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Газета.Ru 12:22
Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
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Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Шоу-бизнес

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
OAnews 03:53
Общество

В Карском море всплыла уже вторая нитка «Газпрома» через Байдарацкую губу

"Газпром" раскрыл информацию о нарушении проектного положения уже двух из четырех ниток подводного перехода через Байдарацкую губу на Ямале: в прошлом году стало известно, что всплывала первая нитка, сейчас - четвертая, которая также называется резервной.
Интерфакс 09:56
Общество

ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда

Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
RuNews24.ru 09:48
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем.
Piter.tv 00:43
Космос

Спутники NASA зафиксировали две рекордно мощных гамма-вспышки

ТАСС 13:02
Происшествия

На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме

В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.
Вести.Ru 04:18
Гаджеты

Xiaomi пообещала сделать оболочку MIUI «самой крутой»

Первый шаг в расширении границ MIUI уже сделан — оболочка прописалась в умных часах Xiaomi Mi Watch.
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Наука

Ученые на XFEL впервые наблюдали за жизнью белков в реальном времени

Ученые на установке EuXFEL — Европейском рентгеновском лазере на свободных электронах — впервые смогли наблюдать в реальном времени, как меняется структура белков, и сняли первый в истории молекулярный фильм.
РИА Новости вчера в 10:52
Технологии

Apple обвинила Россию в краже технологии экстренной связи в смартфонах

Apple подала иск против Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании недействительным российского патента на «мобильный телефон с экстренной связью».
Ferra 09:07
Хоккей

Овечкин вновь собрался на Олимпиаду

На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования.
Lenta.ru 15:14
Футбол

Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча

Sport24.ru вчера в 09:04
Общество

Госпитализирован российский участник детского «Евровидения»

Газета.Ru 14:27
Общество

В Московском регионе задержаны трое вербовщиков ИГ

Газета.Ru 13:43
Экономика

Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Коммерсантъ 07:37
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