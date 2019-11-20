Экономика
Суть событийПутин заявил о рисках низкой инфляции для экономики
В настоящее время инфляция снижается быстрее, чем это ожидалось. Сейчас показатели находятся на уровне 3,6%, а в начале следующего года могут опуститься до 3% и даже ниже. "И здесь есть определённые риска для оживления экономики", - заявил глава государства.
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Инфляционный оптимизм Путина связали с ненадобностью ходить по магазинам
Национальная служба новостей13:55
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Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.
Происшествия
Сына бывшего президента Германии убили во время лекции
Врач Фриц фон Вайцзеккер, сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, был смертельно ранен во время лекции.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Политика
В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Армия и оружие
Российскую ЗРС С-400 раскритиковали в Польше
В Польше раскритиковали российский зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-400.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Политика
Захарова ответила Эстонии на слова об «аннексированных территориях»
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вопрос с территориями, которые спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас назвал аннексированными, закрыт.
Футбол
Роберт Морено — об увольнении с поста главного тренера сборной Испании: «Моя совесть чиста»
Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено выступил с заявлением после возвращения на этот пост Луиса Энрике.
Здоровье
Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя
Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
Космос
Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы
"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.
Космос
В России построят частную ракету на перекиси водорода
Поскольку разработка Laros подразумевает многократное использование первой ступени, то на посадке у перекисных двигателей создатели ракеты планируют использовать облегчённый режим работы — только на разложении перекиси — для безопасной и надёжной посадки.
Происшествия
Дело бывшего доцента Соколова решили передать в Москву
Дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета в Москве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Футбол
Кевин Де Брейне назвал жеребьевку Евро-2020 позором
Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020.
Общество
В Италии сообщили о свадьбе Роналду
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
Общество
В Карском море всплыла уже вторая нитка «Газпрома» через Байдарацкую губу
"Газпром" раскрыл информацию о нарушении проектного положения уже двух из четырех ниток подводного перехода через Байдарацкую губу на Ямале: в прошлом году стало известно, что всплывала первая нитка, сейчас - четвертая, которая также называется резервной.
Общество
ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда
Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем
В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем.
Происшествия
На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме
В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.
Гаджеты
Xiaomi пообещала сделать оболочку MIUI «самой крутой»
Первый шаг в расширении границ MIUI уже сделан — оболочка прописалась в умных часах Xiaomi Mi Watch.
Наука
Ученые на XFEL впервые наблюдали за жизнью белков в реальном времени
Ученые на установке EuXFEL — Европейском рентгеновском лазере на свободных электронах — впервые смогли наблюдать в реальном времени, как меняется структура белков, и сняли первый в истории молекулярный фильм.
Технологии
Apple обвинила Россию в краже технологии экстренной связи в смартфонах
Apple подала иск против Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании недействительным российского патента на «мобильный телефон с экстренной связью».
Хоккей
Овечкин вновь собрался на Олимпиаду
На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования.
Футбол
Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча
Общество
В Московском регионе задержаны трое вербовщиков ИГ
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.