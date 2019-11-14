Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины. Об этом он сообщил в ходе саммита БРИКС в Бразилии.

Путин заявил о рисках прекращения транзита газа через Украину

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