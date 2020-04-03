Президент России Владимир Путин заявил, что после восстановления спроса мировая "нефтянка" может столкнуться с дефицитом ресурсов, за которым последует дефицит нефти. Его слова приводятся на сайте Кремля. Он также отметил, что ситуация в нефтяной отрасли может осложниться экономическими рисками.

Путин заявил о риске дефицита нефти на мировом рынке

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