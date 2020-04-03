Общество

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о риске дефицита нефти на мировом рынке

Президент России Владимир Путин заявил, что после восстановления спроса мировая "нефтянка" может столкнуться с дефицитом ресурсов, за которым последует дефицит нефти. Его слова приводятся на сайте Кремля. Он также отметил, что ситуация в нефтяной отрасли может осложниться экономическими рисками.
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Путин предупредил о риске дефицита нефти

ТК Звезда13:50

«Нужно сокращать»: Путин сообщил о рисках на рынке нефти для всего мира

Царьград12:41

Путин заявил о риске дефицита нефти на мировом рынке

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Путин предсказал миру дефицит нефти

Московский Комсомолец13:11

Путин: Нынешняя ситуация на рынке нефти может обернуться дефицитом в будущем

Life.ru13:06

Путин предупредил о риске дефицита нефти

RT на русском12:42

Путин предупредил о дефиците нефти в мире

Lenta.ru13:38
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Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

RT на русском 14:39
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
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В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
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ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ

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Газета.Ru 05:37
Общество

Россия полностью приостанавливает международное авиасообщение

Mossovetinfo.ru – В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение с другими странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.
Моссовет 09:28
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В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
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Администрации США предложили остановить добычу нефти на платформах в Мексиканском заливе из-за коронавируса, сообщают СМИ.
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Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
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Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Газета.Ru 15:11
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Группа «Ария» даст онлайн-концерт

3 апреля в 20:00 по Москве группа «Ария» отыграет полноценный онлайн-концерт.
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Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
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Владимир Путин объявил апрель в России нерабочим

«Установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы», - говорится в Указе Президента России.
1rnd.ru вчера в 10:15
Политика

Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО

Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Lenta.ru 09:04
Экономика

Набиуллина допустила снижение ставки в 2020 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2020 году.
РБК 07:57
Игры

Создатели Dying Light 2 назвали причину переноса игры

Студия Techland пояснила, почему перенесла дату выхода Dying Light 2. В интервью для Official PlayStation Magazine ведущий продюсер экшена Юджин Хартон объяснил, что один из главных мотивов — улучшить многие ключевые части игры.
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Тульские власти продлили режим повышенной готовности

Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
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Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
Шоу-бизнес

Тренер Полины Гагариной бросил беременную жену из-за певицы

На сегодняшний день снимки беременно жены и признания в любви со страницы Дайчева исчезли.
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Происшествия

Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки

Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Газета.Ru 06:52
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Особый режим в Свердловской области продлится до 20 апреля

«ФедералПресс» напоминает, что на сегодняшний день в Свердловской области выявлено 39 случаев коронавируса.
ФедералПресс 09:29
Общество

Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Вечерняя Москва 08:52
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:45
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Мишустин не исключил самого сложного сценария пандемии в России

Пик пандемии коронавируса в России ещё не пройден, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
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Общество

Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции

Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Энергетика

Путин назвал комфортную для России цену на нефть

Президент России Владимир Путин назвал оптимальную для страны цену на нефть.
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Политика

МИД РФ пояснил отказ Украины от договоренностей по Донбассу

В МИД РФ прокомментировали отказ Украины от договоренностей, достигнутых зимой на встрече лидеров «нормандской четверки».
Russkie.org 05:29
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
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Ученые показали трюк с Mentos и Coca-Cola на вершине горы

iReactor 11:12
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Госдума приняла поправки о кредитных каникулах

Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
REGNUM 31 марта в 05:02
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