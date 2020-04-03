Общество
Газета.RuПутин заявил о риске дефицита нефти на мировом рынке
Президент России Владимир Путин заявил, что после восстановления спроса мировая "нефтянка" может столкнуться с дефицитом ресурсов, за которым последует дефицит нефти. Его слова приводятся на сайте Кремля. Он также отметил, что ситуация в нефтяной отрасли может осложниться экономическими рисками.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 15:54, Ашберн
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Происшествия
ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ
ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Общество
Россия полностью приостанавливает международное авиасообщение
Mossovetinfo.ru – В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение с другими странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Энергетика
США задумались о приостановке добычи нефти в Мексиканском заливе
Администрации США предложили остановить добычу нефти на платформах в Мексиканском заливе из-за коронавируса, сообщают СМИ.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Общество
Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Музыка
Группа «Ария» даст онлайн-концерт
3 апреля в 20:00 по Москве группа «Ария» отыграет полноценный онлайн-концерт.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Политика
Владимир Путин объявил апрель в России нерабочим
«Установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы», - говорится в Указе Президента России.
Политика
Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО
Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Экономика
Набиуллина допустила снижение ставки в 2020 году
Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2020 году.
Игры
Создатели Dying Light 2 назвали причину переноса игры
Студия Techland пояснила, почему перенесла дату выхода Dying Light 2. В интервью для Official PlayStation Magazine ведущий продюсер экшена Юджин Хартон объяснил, что один из главных мотивов — улучшить многие ключевые части игры.
Общество
Тульские власти продлили режим повышенной готовности
Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Шоу-бизнес
Тренер Полины Гагариной бросил беременную жену из-за певицы
На сегодняшний день снимки беременно жены и признания в любви со страницы Дайчева исчезли.
Происшествия
Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки
Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Общество
Особый режим в Свердловской области продлится до 20 апреля
«ФедералПресс» напоминает, что на сегодняшний день в Свердловской области выявлено 39 случаев коронавируса.
Общество
Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Политика
Мишустин не исключил самого сложного сценария пандемии в России
Пик пандемии коронавируса в России ещё не пройден, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Общество
Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции
Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Энергетика
Путин назвал комфортную для России цену на нефть
Президент России Владимир Путин назвал оптимальную для страны цену на нефть.
Политика
МИД РФ пояснил отказ Украины от договоренностей по Донбассу
В МИД РФ прокомментировали отказ Украины от договоренностей, достигнутых зимой на встрече лидеров «нормандской четверки».
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Экономика
Госдума приняла поправки о кредитных каникулах
Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.