Общество

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о риске дефицита нефти на мировом рынке

Президент России Владимир Путин заявил, что после восстановления спроса мировая "нефтянка" может столкнуться с дефицитом ресурсов, за которым последует дефицит нефти. Его слова приводятся на сайте Кремля. Он также отметил, что ситуация в нефтяной отрасли может осложниться экономическими рисками.
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Путин предупредил о риске дефицита нефти

ТК Звезда13:50

Путин предупредил о дефиците нефти в мире

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Путин предсказал миру дефицит нефти

Московский Комсомолец13:11

Путин заявил о риске дефицита нефти на мировом рынке

Газета.Ru13:11

Путин: Нынешняя ситуация на рынке нефти может обернуться дефицитом в будущем

Life.ru13:06

Путин предупредил о риске дефицита нефти на мировом рынке

Rambler News Service12:49

Путин предупредил о риске дефицита нефти

RT на русском12:42
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:22, Ашберн
Энергетика

Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Газета.Ru 12:47
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Ведомости 08:28
Общество

Итальянский дизайнер Серджио Росси умер от коронавируса

Знаменитый итальянский дизайнер и основатель обувного бренда Серджио Росси скончался от коронавируса на 85-м году жизни.
FlashNord 09:57
Общество

Первые нарушители режима изоляции оштрафованы в Москве

Столичные власти пояснили, что нарушения режима зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Эхо Москвы 10:30
Экономика

Набиуллина допустила снижение ставки в 2020 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2020 году.
РБК 07:57
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
Происшествия

Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани

Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Блокнот Краснодар 04:28
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Происшествия

В Москве арестовали генерал-майора юстиции Краковского

Москва, 3 апреля 2020, 21:02 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России генерал-майора юстиции Александра Краковского, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
REGNUM 14:02
Общество

В России за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в России.
Известия 03:35
Общество

ВОЗ: Пик распространения коронавируса в России еще не пройден

Как пояснила Вуйнович, понять, что пик эпидемии пройден, можно будет, когда суточное число зараженных сначала перестанет расти, а затем начнет снижаться.
Российская газета 14:05
Общество

В Петербурге разрешили работу автомастерских и продавцов смартфонов

Санкт-Петербург, 3 апреля 2020, 19:30 — REGNUM В Петербурге в условиях мероприятий по противодействию коронавирусу разрешили работу автомастерских на следующей неделе.
REGNUM 12:30
Происшествия

В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе

В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Интерфакс 13:30
Музыка

Умер автор песни Ain’t No Sunshine Билл Уизерс

Life.ru 12:05
Общество

В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции

Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.
Правда ПФО 12:33
Общество

Оперштаб объявил о приостановке вывозных рейсов для россиян с 4 апреля

«В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, с 00:00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на Родину», — говорится в заявлении.
Известия 13:57
Энергетика

Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:34
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

В Свердловской области особый режим продлён до 20 апреля

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить на территории региона особый режим до 20 апреля.
Уральский меридиан 09:37
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Гаджеты

Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность максимум на 15 %

Архитектура Zen 3 подразумевает разделение по 8 ядер на CCX против четырёх у Zen 2. Более того, объём кеш-памяти третьего уровня в CCX формально увеличится в два раза, до 32 Мбайт, но на каждое ядро по-прежнему будет приходиться по 4 Мбайт в удельном выражении.
3DNews 09:36
Здоровье

Второго заболевшего коронавирусом выявили в Курганской области

Второго заболевшего коронавирусом выявил региональный оперштаб по борьбе против пандемии, 3 апреля сообщил губернатор Курганской области на своей странице «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:06
Общество

Тульские власти продлили режим повышенной готовности

Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
REGNUM 13:08
Происшествия

В Тверской области ещё один пациент излечился от COVID-19

Тверь, 3 апреля 2020, 19:56 — REGNUM Третий пациент, у которого ранее диагностировали COVID-19, выздоровел в Тверской области.
REGNUM 12:56
Политика

Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны

"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
Российская газета вчера в 07:29
Армия и оружие

Захарова: Нидерланды скрыли факт уничтожения мирных жителей в Ираке

Нидерландские власти скрыли от общественности тот факт, что их военные массово уничтожили мирных жителей во время бомбардировки позиций террористов в Ираке в 2015 году.
Российская газета вчера в 10:36
Биатлон

Драчев отказался покидать СБР после письма с призывом об отставке

Драчев же в одном из последних интервью по поводу возникшей ситуации заявил, что практически половина подписантов не просто не ставили своих подписей, но и вовсе письма с призывом оставить полномочия в руководстве СБР не видели.
Газета.Ru вчера в 03:29
Шоу-бизнес

Больной коронавирусом Лещенко спел Надежду в своей палате

Толк 08:34
Армия и оружие

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии

Военные попытались столкнуть российские боевые машины с дороги. Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии.
Piter.tv 01 апреля в 04:24
Общество

Собянин уточнил правила передвижения москвичей на автомобилях

Москвичи могут свободно передвигаться на автомобиле, но это не должно быть массовым катанием, за этим будут следить, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 14:19
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