Политика
КоммерсантъПутин допустил прекращение транзита газа через Украину
Риск прекращения транзита российского газа через Украину существует, заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии. Господин Путин считает, что ситуацию может обострить новый иск «Нафтогаза» против «Газпрома», поданный в ноябре.
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Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Авто
Роспатент продемонстрировал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Судя по опубликованным изображениям, российский аналог Toyota Land Cruiser Prado получит совершенно новые, более строгие по конфигурации светодиодные фонари с двумя С-образными отформовками на рассеивателе.
Наука
Определена генетическая основа здорового сна
В новой работе ученые показали механизм, регулирующий сон у позвоночных и беспозвоночных: у людей, рыбок данио и круглых червей.В возрасте пяти дней рыбы данио имеют полупрозрачное четырехмиллиметровое тело.
Политика
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернется на родину, если парламент не утвердит его прошение об отставке, направленное в воскресенье.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
Футбол
Семин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на зимнюю паузу, а также о состоянии травмированных игроков.
Общество
В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин
Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
Происшествия
Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма
Основной грузовой порт на юге Сахалина затопило во время шторма, сообщили в пятницу РИА Новости в диспетчерской Корсаковского морского торгового порта.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Футбол
Adidas пытается уладить скандал с новой формой сборной России
Представители Adidas заявили, что разрабатывали дизайн новых формы для сборной в тесном контакте с футбольным союзом и уверены что при сотрудничестве с РФС вместе найдут решение.
Политика
Путин сможет продлевать полномочия ректора СПбГУ
Или же президент мог продлить полномочия главы вуза, максимум дважды.
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Кино
Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в прокат в России
Большинство ролей в фильме играют итальянские артисты. Сам Кончаловский отметил, что фильм обошелся в сумму более одного миллиарда рублей.
Наука
Копья из Бородинского клада были созданы не в Древней Греции
Ученые из Госисторического музея и «Курчатовского института» определили, что копья в составе Бородинского клада создали не на территории Древней Греции.
Здоровье
Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
Происшествия
Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу
В межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов обратился мужчина с вопросом о снятии ограничения на выезд за пределы России.
Происшествия
На западе Москвы в жилом доме случился крупный пожар
В доме 16, на улице Удальцова в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Политика
В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ
Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
Происшествия
Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения
Подозреваемый в стрельбе, произошедшей 14 ноября в школе калифорнийского города Санта-Кларита, подросток отмечал в этот день свое 16-летие.