Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин допустил прекращение транзита газа через Украину

Риск прекращения транзита российского газа через Украину существует, заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии. Господин Путин считает, что ситуацию может обострить новый иск «Нафтогаза» против «Газпрома», поданный в ноябре.
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Путин допустил прекращение транзита газа через Украину

Коммерсантъ16:24

«Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%». Путин о «полном контакте» с Зеленским

Телеканал 360°16:10

Россия готова снизить Украине цену на газ. А может и перекрыть его вовсе

URA.Ru15:16

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

РБК15:31

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Национальная служба новостей15:43

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

RT на русском14:40

Путин напомнил, что Россия готова снизить Украине цену на газ

РИА Новости14:52
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В Петербурге стартовал Международный культурный форум

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РИА Новости 18:28
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Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон

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Армия и оружие

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Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
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Трамп и Эрдоган достигли прогресса по вопросу российских С-400

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Семин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков

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Происшествия

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В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

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