Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину, причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы.

Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины. Об этом он сообщил в ходе саммита БРИКС в Бразилии. По словам российского лидера, Москва готова снизить цену на голубое топливо для Киева на 25% при условии прямых поставок.

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

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