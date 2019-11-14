Политика
РИА НовостиПутин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины. Об этом он сообщил в ходе саммита БРИКС в Бразилии. По словам российского лидера, Москва готова снизить цену на голубое топливо для Киева на 25% при условии прямых поставок.
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Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину, причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы.
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Общество
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Общество
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Общество
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Экономика
Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире
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Общество
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Происшествия
Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Общество
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Футбол
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Политика
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Протестующие на площади перед парламентом Грузии в Тбилиси начали устанавливать палатки, сообщает "Интерфакс".
Наука
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Футбол
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Шоу-бизнес
Анастасия Тарасова продемонстрировала живот на 7 месяце беременности
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