Политика
РИА НовостиПутин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины. Об этом он сообщил в ходе саммита БРИКС в Бразилии. По словам российского лидера, Москва готова снизить цену на голубое топливо для Киева на 25% при условии прямых поставок.
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Футбол
Украина — Эстония 1:0
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Политика
Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»
Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.
Армия и оружие
Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ
Танковый батальон Северного флота полностью перевооружен на газотурбинные танки Т-80БВМ, сообщает пресс-служба Северного флота.
Авто
Названа дата премьеры кроссовера Mercedes-Maybach
Новый люксовый кроссовер Mercedes-Maybach будет официально представлен 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Происшествия
Обвиняемый по делу об угрозах судье Вересов арестован
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Экономика
Саратовская организация попала в топ-10 самых богатых в стране
Зарегистрированный в Энгельсе Саратовской области фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра» попал в число 10-ти богатейших в РФ.
Общество
На тренировку клуба КХЛ «Адмирал» привели кота с рейса «Аэрофлота»
Кот Виктор, хозяину которого, Михаилу Галину, было отказано в проносе животного в салон самолета Москва — Владивосток, провел занятие в тренажерном зале с командой Континентальной хоккейной лиги «Адмирал».
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Общество
Терешин показал «руки базуки» после операции
Блогер Кирилл Терешин опубликовал видео, на котором видны его руки после удаления из них синтола, сообщает «Газета.ru».
Футбол
Уткин: Черчесов может уйти после Евро-2020
Телеблогер высказал предположение, что наставник отечественной сборной покинет команду после чемпионата Европы.
Авто
АвтоВАЗ изменил контроль качества новых автомобилей
В ноябре на АвтоВАЗе началась работа по введению нового формата финальных тестов и проверок на качество.
Хоккей
Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелеса»
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук высказался о выводе из состава команды, передает "Чемпионат.com".
Происшествия
Устроивший стрельбу в Благовещенском колледже покончил с собой
Студент, устроивший стрельбу в Амурском колледже, покончил с собой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД по Амурской области.
Экономика
Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
Киберспорт
Разработчики Sea of Thieves анонсировали новую игру
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
Армия и оружие
Китай считает, что российские истребители Су-57 вызовут зависть у США
Журналисты китайского издания Sina пришли к выводу, что российский многофункциональный истребитель Су-57 способен вызвать зависть у конструкторов из США.
Культура
Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Политика
Путин оценил ситуацию в Боливии
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Боливии, отметил, что эта страна находится на пороге хаоса.
Авто
Представили новый седан Audi S8
Компания Audi представила новую версию популярной машины Audi S8.
Технологии
Google Stadia запустится без множества амбициозных функций
Функцию обещают внедрить в самое ближайшее время.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия