Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины. Об этом он сообщил в ходе саммита БРИКС в Бразилии. По словам российского лидера, Москва готова снизить цену на голубое топливо для Киева на 25% при условии прямых поставок.

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

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