Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины. Об этом он сообщил в ходе саммита БРИКС в Бразилии. По словам российского лидера, Москва готова снизить цену на голубое топливо для Киева на 25% при условии прямых поставок.
Читать в источнике
Комментировать177

Подробнее о событии

Путин рассказал о скидках на газ для Украины

Lenta.ru14:37

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

РБК15:31

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

RT на русском14:40

Путин: Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25% при прямых поставках

ТАСС15:43

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Известия15:29

Россия готова на четверть снизить стоимость поставок газа для Украины

Эхо Москвы14:58

Путин напомнил, что Россия готова снизить Украине цену на газ

РИА Новости14:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Футбол

Украина — Эстония 1:0

ProstoProSport 13:50
Общество

«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
RT на русском вчера в 09:21
Политика

Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»

Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.
REGNUM 14:14
Теннис

Федерер обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

ТАСС Спорт 16:26
Армия и оружие

Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ

Танковый батальон Северного флота полностью перевооружен на газотурбинные танки Т-80БВМ, сообщает пресс-служба Северного флота.
ТК Звезда 03:20
Авто

Названа дата премьеры кроссовера Mercedes-Maybach

Новый люксовый кроссовер Mercedes-Maybach будет официально представлен 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.
Известия 12 ноября в 08:33
Футбол

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Происшествия

Обвиняемый по делу об угрозах судье Вересов арестован

RT на русском вчера в 08:51
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Телепрограмма вчера в 00:36
Экономика

Саратовская организация попала в топ-10 самых богатых в стране

Зарегистрированный в Энгельсе Саратовской области фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра» попал в число 10-ти богатейших в РФ.
Коммерсантъ Саратов вчера в 10:15
Общество

На тренировку клуба КХЛ «Адмирал» привели кота с рейса «Аэрофлота»

Кот Виктор, хозяину которого, Михаилу Галину, было отказано в проносе животного в салон самолета Москва — Владивосток, провел занятие в тренажерном зале с командой Континентальной хоккейной лиги «Адмирал».
РБК 07:36
Политика

Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Газета.Ru 14:13
Культура

«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Коммерсантъ 15:59
Общество

Терешин показал «руки базуки» после операции

Блогер Кирилл Терешин опубликовал видео, на котором видны его руки после удаления из них синтола, сообщает «Газета.ru».
Рамблер 04:31
Футбол

Уткин: Черчесов может уйти после Евро-2020

Телеблогер высказал предположение, что наставник отечественной сборной покинет команду после чемпионата Европы.
ODDS.ru 09:44
Авто

АвтоВАЗ изменил контроль качества новых автомобилей

В ноябре на АвтоВАЗе началась работа по введению нового формата финальных тестов и проверок на качество.
Журнал Авто.ру 11:32
Хоккей

Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелеса»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук высказался о выводе из состава команды, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 15:22
Происшествия

Устроивший стрельбу в Благовещенском колледже покончил с собой

Студент, устроивший стрельбу в Амурском колледже, покончил с собой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД по Амурской области.
REGNUM вчера в 22:36
Экономика

Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
REGNUM 07:51
Киберспорт

Разработчики Sea of Thieves анонсировали новую игру

CyberSport.ru 15:28
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Рамблер 10:30
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12 ноября в 12:43
Армия и оружие

Китай считает, что российские истребители Су-57 вызовут зависть у США

Журналисты китайского издания Sina пришли к выводу, что российский многофункциональный истребитель Су-57 способен вызвать зависть у конструкторов из США.
News.ru 06:48
Культура

Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной

Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Актуальные Новости вчера в 06:17
Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом

Известия 08:54
Политика

Путин оценил ситуацию в Боливии

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Боливии, отметил, что эта страна находится на пороге хаоса.
News.ru 14:17
Авто

Представили новый седан Audi S8

Компания Audi представила новую версию популярной машины Audi S8.
Car.ru 07:13
Технологии

Google Stadia запустится без множества амбициозных функций

Функцию обещают внедрить в самое ближайшее время.
Игромания.ру вчера в 20:29
Общество

Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ведомости 12:18
Происшествия

Стрельба произошла в калифорнийской школе

Интерфакс 11:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное