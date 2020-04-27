Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин заявил о риске возникновения наводнений и пожаров в России

В весенне-летний период в некоторых регионах России возрастают риски возникновения наводнений и пожаров. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в регионах страны, текст его выступления опубликован на сайте Кремля.
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Путин: борьба с коронавирусом - не повод ослаблять внимание к другим угрозам

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Путин призвал регионы не забывать на фоне коронавируса об угрозе паводков и пожаров

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Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП

Московский Комсомолец08:54

Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

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В «Роскосмосе» назвали число заразившихся коронавирусом сотрудников

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что к настоящему времени 111 специалистов ракетно-космической отрасли заразились коронавирусом.
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МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
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Щенсны рассказал, что ему пришлось покинуть «Арсенал» из-за курения

Вратарь «Ювентуса» Войчех Щенсны рассказал, почему покинул «Арсенал». Польский голкипер выступал за лондонцев с 2009-го по 2017 год.
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Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
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Слуцкий усомнился в способности Загитовой вернуться на прежний уровень

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий усомнился в способности действующей олимпиской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой вернуться на прежний уровень.
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В России заразились коронавирусом почти 400 беременных женщин

В России зарегистрированы 394 случая заражения коронавирусом беременных женщин, из них 276 — в Москве.
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Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео

Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
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Названо условие быстрого снятия карантинных ограничений на Украине

Отмену карантинных ограничений на Украине раньше срока допустил главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
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Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
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Энергетика

Цена нефти марки WTI снова устремилась вниз

Новое стремительное падение цен показывает нефть марки WTI 27 апреля, о чем свидетельствуют данные торгов на мировых площадках.
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Политика

Рогозин раскритиковал возможность объединения с Илоном Маском

Предложение об объединении с американским предпринимателем Маском поступило Рогозину в комментарии под постом от пользователя в социальной сети Twitter.
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Общество

ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве

В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

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Спорт

Виктор Ан: Россия поддержала меня в сложный период

Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан поблагодарил Россию за поддержку в сложный период своей карьеры.
РИА Новости 09:05
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Непродовольственные магазины открыли в Липецкой области

С понедельника, 27 апреля, возобновили работу непродовольственные магазины.
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Общество

В Новосибирской области вводится масочный режим

Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
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Россия не станет платить Британии 76 млн рублей по делу Смычковского

Британский суд намерен взыскать с России £830 тысяч (76,2 млн рублей по курсу ЦБ) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому.
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В Сети показали изображения новой Lada 4x4

Чешский дизайнер попытался представить, как бы могло выглядеть новое поколение легендарного внедорожника Lada 4x4.
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Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
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США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии

У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США.
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Вопрос о продлении режима самоизоляции в Крыму решится в ближайшие дни

Будет ли продлён режим полной самоизоляции в Республике Крым после 30 апреля станет известно в среду на заседании регионального оперативного штаба по предотвращению распространения нового коронавируса.
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Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

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Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска

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На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать

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Минздрав заявил о возможности регионов начать выплаты медикам

В настоящее время начать выплаты могут уже 28 регионов, соответствующее соглашение с субъектами подписал Минздрав.
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал, что организация рассматривает вариант, при котором «Зенит» досрочно признают чемпионом нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
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Отели Турции откажутся от «шведского стола»

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
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