В весенне-летний период в некоторых регионах России возрастают риски возникновения наводнений и пожаров. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в регионах страны, текст его выступления опубликован на сайте Кремля.

Путин заявил о риске возникновения наводнений и пожаров в России

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