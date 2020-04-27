Политика
Lenta.ruПутин заявил о риске возникновения наводнений и пожаров в России
В весенне-летний период в некоторых регионах России возрастают риски возникновения наводнений и пожаров. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в регионах страны, текст его выступления опубликован на сайте Кремля.
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Общество
В «Роскосмосе» назвали число заразившихся коронавирусом сотрудников
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что к настоящему времени 111 специалистов ракетно-космической отрасли заразились коронавирусом.
RT на русском 08:51
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Футбол
Щенсны рассказал, что ему пришлось покинуть «Арсенал» из-за курения
Вратарь «Ювентуса» Войчех Щенсны рассказал, почему покинул «Арсенал». Польский голкипер выступал за лондонцев с 2009-го по 2017 год.
Спорт-Экспресс 08:49
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
RT на русском 04:16
Фигурное катание
Слуцкий усомнился в способности Загитовой вернуться на прежний уровень
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий усомнился в способности действующей олимпиской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой вернуться на прежний уровень.
Газета.Ru 08:43
Здоровье
В России заразились коронавирусом почти 400 беременных женщин
В России зарегистрированы 394 случая заражения коронавирусом беременных женщин, из них 276 — в Москве.
Православие и Мир 08:26
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
Здоровье
Названо условие быстрого снятия карантинных ограничений на Украине
Отмену карантинных ограничений на Украине раньше срока допустил главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Live24 02:38
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники
Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС 25 апреля в 16:42
Энергетика
Цена нефти марки WTI снова устремилась вниз
Новое стремительное падение цен показывает нефть марки WTI 27 апреля, о чем свидетельствуют данные торгов на мировых площадках.
ИА Красная Весна 08:50
Политика
Рогозин раскритиковал возможность объединения с Илоном Маском
Предложение об объединении с американским предпринимателем Маском поступило Рогозину в комментарии под постом от пользователя в социальной сети Twitter.
ГЛАС.RU вчера в 15:43
Общество
ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Спорт
Виктор Ан: Россия поддержала меня в сложный период
Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан поблагодарил Россию за поддержку в сложный период своей карьеры.
РИА Новости 09:05
Общество
Непродовольственные магазины открыли в Липецкой области
С понедельника, 27 апреля, возобновили работу непродовольственные магазины.
Kursk.com 02:09
Общество
В Новосибирской области вводится масочный режим
Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
РИА Новости 00:00
Общество
Россия не станет платить Британии 76 млн рублей по делу Смычковского
Британский суд намерен взыскать с России £830 тысяч (76,2 млн рублей по курсу ЦБ) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому.
News.ru 01:37
Авто
В Сети показали изображения новой Lada 4x4
Чешский дизайнер попытался представить, как бы могло выглядеть новое поколение легендарного внедорожника Lada 4x4.
Тарантас Ньюс 01:52
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Общество
США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии
У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США.
Ruposters.ru 04:42
Политика
Вопрос о продлении режима самоизоляции в Крыму решится в ближайшие дни
Будет ли продлён режим полной самоизоляции в Республике Крым после 30 апреля станет известно в среду на заседании регионального оперативного штаба по предотвращению распространения нового коронавируса.
ForPost 08:16
Армия и оружие
ВСУ за сутки 18 раз нарушили перемирие в ДНР
Новостной фронт вчера в 03:10
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска
Коммерсантъ вчера в 22:53
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Здоровье
Минздрав заявил о возможности регионов начать выплаты медикам
В настоящее время начать выплаты могут уже 28 регионов, соответствующее соглашение с субъектами подписал Минздрав.
Известия 08:40
Футбол
«Зенит» могут досрочно признать чемпионом Премьер-Лиги
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал, что организация рассматривает вариант, при котором «Зенит» досрочно признают чемпионом нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 08:46
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43