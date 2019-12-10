Политика
РИА НовостиПутин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе
Президент России Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу, если украинский лидер Владимир Зеленский закроет границу войсками. Об этом он заявил на встрече членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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Армия и оружие
США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии
Шоу-бизнес
Тарасов подрался с беременной женой при дочери
Тут Дмитрий Тарасов и решил повеселиться. Супруги стали в шутку драться поролоновыми палками. За этим наблюдала их годовалая дочь Милана.
Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» и вылетел из ЛЧ
В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов санкт-петербургский «Зенит» уступил португальской «Бенфике».
Происшествия
В Петербурге арестовали гендиректора «Метростроя» Николая Александрова
По версии следствия, Александров вместе с руководителем филиала «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором «Безопасных технологий и разработки» (БТР) Анатолием Болотовым не позднее ноября 2017 года похитили средства ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов.
Общество
Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Экс-мэр Москвы скончался на 84-ом году жизни.
Шоу-бизнес
Выступление сына Яны Рудковской Александра в Румынии закончилось судом
Выступление сына Яны Рудковской Александра закончилось судом, так как лед на катке оказался плохо залит, из-за чего ребенок несколько раз упал.
Происшествия
В Волгоградской области произошло ДТП с рейсовым автобусом
8 декабря в Кировском районе Санкт-Петербурга машина въехала в автобус, в результате аварии пострадали пять человек.
Кино
Вышел первый трейлер «Чудо-Женщины 1984»
Опубликован первый полноценный трейлер «Чудо-Женщины 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Футбол
«Барселона» выбила «Интер» из ЛЧ
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Политика
Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Политика
Путин рассказал о найденном поисковиками месте захоронения его брата
Президент России Владимир Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов помогли найти место захоронения его погибшего во время блокады Ленинграда брата.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Футбол
Полузащитник «Манчестер Сити» обошел по стоимости Лионеля Месси
Полузащитник «Манчестер Сити» обошел по стоимости Лионеля Месси Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг стал самым дорогим футболистом английской премьер-лиги (АПЛ).
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Политика
Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины
Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.
Общество
Консультант по этикету назвала топ-9 неудачных подарков на Новый год
Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала в беседе с сайтом aif.ru, какие подарки лучше не дарить коллегам и близким людям на Новый год.
Общество
«Внуково» объяснило отказ от электронных посадочных талонов
Накануне бюджетная авиакомпания "Победа" попросила всех пассажиров, вылетающих из "Внуково", после онлайн-регистрации обязательно распечатать посадочный талон или получить его в аэропорту на стойках регистрации.
Здоровье
В Чернигове продолжает расти количество заболевших гепатитом жителей
В школе №7 г. Чернигова число заболевших вирусным гепатитом типа А возросло до 41 человека.
Политика
Лавров и Помпео обсудили невмешательство в дела России и США
Лавров в свою очередь заявил, что предложил своему американскому коллеге зафиксировать обязательства стран по невмешательству в дела друг друга.
Политика
США ввели санкции против главы грозненского управления МВД
За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
Политика
В Раде назвали нормандский саммит капитуляцией перед радикалами
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что итогом прошедшего в Париже нормандского саммита стала «очередная декларация о намерениях» и капитуляция Киева перед радикалами.
Наука
Монреальский протокол замедлил приближение глобального потепления
Наука